Tamara Falcó arrastra a Iñigo Onieva a un sorprendente plan por Navidad: esto es lo que hicieron antes de ir a misa

Más enamorados que nunca y disfrutando de su matrimonio tras tomarse un descanso en sus planes para convertirse en padres dos años y medio después de su boda, Tamara Falcó e Íñigo Onieva han compartido en redes sociales una preciosa postal navideña junto a sus cinco perros -Jacinta, Vanila, Nala, Dalkkung, y Missy- para felicitar las fiestas y desear a sus seguidores salud y felicidad.

También gracias a la cuenta de Instagram de la socialité sabemos que han celebrado Nochebuena en la mansión de Isabel Preysler en Puerta de Hierro junto a la 'reina de corazones', Ana Boyer, Fernando Verdasco y sus tres sobrinos, Miguel, Mateo y Martín -de año y medio-, con el que la marquesa de Griñón ha posado radiante en brazos ante un espectacular árbol de Navidad repleto de regalos en unas fiestas muy especiales después de que su hermana pequeña haya anunciado que espera una niña junto al extenista, y de que Enrique Iglesias y Anna Kournikova se hayan convertido en padres de su cuarto hijo, un niño cuyo nombre no han revelado por el momento.

Tras cenar la noche del 24 en familia, Tamara e Íñigo han comenzado el 25 de diciembre asistiendo a misa en una parroquia cercana a su domicilio, en la que además han aprovechado para visitar un local de Cáritas demostrando su solidaridad en un día muy señalado en el que han querido aportar su granito de arena llevando regalos a los más necesitados.

Intentando pasar desapercibidos, la pareja ha abandonado la iglesia en un coche conducido por el empresario en medio de una gran expectación de curiosos que salían del templo, sin revelar cómo han pasado la Nochebuena ni sus planes para el resto de las Navidades.