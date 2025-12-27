Irene Rosales deja a sus hijas con Kiko Rivera y termina el 2025 de la mejor forma: ilusionada al máximo con su nuevo novio

Irene Rosales va a terminar el 2025 de la mejor manera posible. Tras su separación con Kiko Rivera, la influencer volvió a ilusionarse en el amor con Guillermo, el joven que ahora le ha robado el corazón y con el que lleva varios meses dejándose ver de lo más enamorada.

Su relación con el empresario no tiene nada que ver con la de el dj. Con él, a pesar de llevar muy poco tiempo, la hemos visto salir a comer, a cenar, con amigos, disfrutando de tardes en el parque y... ¡hasta han viajado fuera de España!

De esta manera, Irene termina el 2025 ilusionada y muy feliz después de meses complicados en los que ha tenido que decir adiós al que ha sido su parido todos estos años y el padre de sus dos hijas. Sin embargo, la relación con él sigue siendo buena por el bienestar de las menores.

Hace unos días, la influencer se dejaba ver de nuevo al lado de Guillermo. Juntos, aprovechaban el día para disfrutar de una comida donde también había amigos... Eso sí, se mostraban distantes con la prensa y evitaban hacer cualquier tipo de declaración al respecto.

Kiko Rivera se lleva a las niñas

Cuando Kiko Rivera fue a buscar a las niñas para pasar las fiestas un detalle llamó la atención de la prensa: no fue Irene quien las llevó. La mujer de confianza de la familia fue quien acompañaba a las niñas hasta el coche del dj, encargándose de que se montasen en el vehículo sin que se olvidasen nada para pasar el día con su padre.

Desde que trascendió la separación entre Irene y Kiko han sido muchas las informaciones que se han vertido sobre ambos, pero lo único que se ha confirmado con el paso del tiempo es la nueva ilusión de la influencer con Guillermo y las ganas de tener equilibrio en su vida del dj.