El mensaje de Edmundo Arrocet a las Campos antes de publicar sus polémicas memorias: "Muchas cosas con documentos y fotos"
El exnovio de María Teresa Campos asegura que no tiene por qué haber demandas
Edmundo Arrocet ha reaparecido ante las cámaras este fin de semana, en el partido de fútbol entre artistas y famosos para la Fundación Theodora organizado por Richy Castellanos y allí se ha despachado a gusto hablando de las Campos ante la inminente publicación de sus memorias.
Hace unos meses, el artista anunciaba que estaba escribiendo sus memorias, pero sin embargo hasta hace unas semanas no dio más detalles de las mismas y parece que no serán unas memorias como tal sino un libro en el que detalle cómo fue su relación sentimental con María Teresa Campos.
Tras conocer eso, Carmen Borrego reacciona públicamente y aseguraba que estar cansada de que Arrocet hablase de su madre, mostrando indiferencia absoluta a lo que pueda contar en ese libro.
Ahora, ha sido el artista quien le ha contestado públicamente y ha asegurado que "como mucho" solo le dedicará dos páginas de su libro a Carmen y ha mostrado indiferencia a las declaraciones de esta sobre él: "Muy bien, que ella diga cosas bonitas como siempre dice, no hay ningún problema, me parece muy bien".
Además, Bigote ha confirmado de nuevo que sus memorias se centrarán en la historia de amor con la recordada comunicadora: "Exactamente, y aclarar muchas cosas con documentos y fotos" y ha asegurado no tener miedo a demandas: "Las fotografías son mías, ella me sacaba a mí y yo a ella, no tiene por qué haber demandas".
En cuanto a si uno de sus deseos es enterrar el hacha de guerra con las hermanas Campos, ha desvelado que sería un buen propósito, pero no lo ve factible: "Bueno sería, yo sí, lo que pasa que ya sabes cómo se mueve la maquinaría y eso a lo mejor no interesa".
