Sara Carbonero se recupera en la UCI tras ser operada de urgencia en Lanzarote

Después de que la revista Semana adelantase en primicia el pasado 5 de enero el ingreso de urgencia de Sara Carbonero en un hospital de Lanzarote tras encontrarse indipuesta mientras disfrutaba del inicio de 2026 de vacaciones en la isla canaria en compañía de su novio, Jota Cabrera, y de un grupo de amigos íntimos como la presentadora Isabel Jiménez, han trascendido nuevos datos sobre el estado de salud de la periodista.

A pesar de que en estos delicados momentos el hermetismo de su entorno es máximo y lo único que transmiten es prudencia, cautela y máximo respeto sin negar que existe cierta preocupación, la citada publicación ha desvelado que la exmujer de Iker Casillas ha sido intervenida de urgencia -ingresó en el centro médico el 2 de enero, día en el que estaba previsto que regresase a Madrid para celebrar el 12 cumpleaños de su hijo Martín (el 3), aunque se desconoce cuándo fue operada- y que en estos momentos se recupera favorablemente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con el apoyo incondicional de su pareja, con la que acaba de celebrar su primer aniversario de relación.

Semana apunta que fuentes cercanas a Sara han confirmado que se valoró la posibilidad de trasladarla a otro hospital, pero se descartó dicha opción ya que el desplazamiento tendría que ser en helicóptero y los médicos no lo habrían considerado aconsejable en este momento.

De ahí que como ha revelado el programa 'Fiesta' este 6 de enero, un doctor de la máxima confianza de la periodista habría viajado a Lanzarote de urgencia para seguir de cerca su evolución conociendo su historial clínico, puesto que la manchega padeció un cáncer de ovario en 2019 y pasó por otro bache de salud en 2023, cuando estuvo hospitalizada durante varios días en la Clínica Universidad de Navarra en Madrid.