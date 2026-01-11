Kiko Rivera se declara "enamorado y muy contento" tras confirmar su relación con Lola García: "No buscaba nada y apareció ella"

En el foco mediático desde hace unos días por su nueva relación sentimental con Lola García, Kiko Rivera se ha dejado ver en solitario este fin de semana en los Army Awards 2026. Allí, el dj atendió a la prensa, abrió su corazón y coincidió con Jessica Bueno.

Felizmente enamorado de nuevo y "muy contento", el hijo de Isabel Pantoja aseguraba ante las cámaras que nunca hubiese imaginado que empezaría el año de nuevo ilusionado, pero "los trenes pasan una vez y hay que cogerlos".

Sin embargo, la exposición pública que ha hecho de su amor con Lola estos días ha sido analizado al detalle y muchos aseguran que es demasiado pronto. Ante esto, el dj aseguraba que "el amor viene cuando viene" y que "no buscaba nada, apareció y... cuando aparece, es real y te complementa, pues... ¿por qué dejar pasar ese tren?".

El primo de Anabel Pantoja desvelaba estar "muy bien, enamorado, contento y muy feliz" y explicaba ante las cámaras que "hoy no ha podido acompañarme Lola porque ya está trabajando en Granada".

También fue preguntado por la participación de su hermana, Isa Pantoja, en 'DecoMasters' y, queriendo tirar balones fuera, confesaba que "no" sabía nada porque "la tele no la veo, pero bueno, si me pilla en casa y estoy ahí, lo veré".

Sin pelos en la lengua a la hora de hablar de su madre y de su nueva vida en Canarias, Kiko se tomaba con humor el nuevo paradero de la tonadillera: "Uno hora menos, mira que bien" y dejaba claro que lo único que espera es que "le vaya muy bien".

Por último, sobre el abrazo que dio a Guillermo, pareja de Irene Rosales, y que ha sido viral estos días, Kiko explicaba que "al final es la pareja de mi exmujer, de Irene y yo creo que lo mejor para nuestros hijos es que vean que sus padres tienen ese cariño, esa cordialidad y así vamos a seguir".