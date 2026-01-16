Comunicado de Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual: "Me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad"

El cantante Julio Iglesias ha rechazado hoy, en un comunicado emitido en su cuenta de Instagram, las acusaciones de agresión sexual y maltrato que han lanzado contra él dos extrabajadoras a través de varias informaciones publicadas por Eldiario.es y Univisión. Asegura no haber sentido nunca "tanta maldad".

Esta es la primera vez que Julio Iglesias (Madrid, 1943) responde directamente a estas acusaciones, reveladas el martes en una investigación realizada por dos medios de comunicación, tras los comentarios publicados por el entorno del artista en la revista 'Hola!' en la que manifestó que "todo se va aclarar" y que está "preparando su defensa".

El comunicado, colgado sobre las cuatro de la madrugada en la citada red social responde "con profundo pesar" a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en su casa: "Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer".

El cantante asegura que esas acusaciones son "absolutamente falsas" y que le causan "una gran tristeza". "Nunca había sentido tanta maldad", exclama, pero advierte de que aún le quedan "fuerzas" para que la gente conozca "toda la verdad" y también para defender su "dignidad ante un agravio tan grave".

Apoyo de su mujer

Junto al comunicado, la esposa del cantante, Miranda Rynsburger, ha publicado un mensaje de apoyo: "A tu lado, siempre".

De hecho, en la noche de ayer se conoció que el cantante había contratado al despacho de abogados del exmagistrado José Antonio Choclán después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional abriera esta semana una investigación sobre las acusaciones realizadas por las exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias.

El abogado penalista es conocido también por ejercer la defensa de personas de carácter mediático como el empresario y presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, el futbolista Cristiano Ronaldo o la empresaria Corinna Larsen.

El cantante concluye su comunicado, firmado a mano, asegurando que no puede olvidarse de "tantas y tantas personas queridísimas" que le han mandado mensajes de "cariño y lealtad": "He sentido mucho consuelo en ellas".

Los hechos denunciados habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta, según reveló una investigación del medio digital español elDiario.es y el canal estadounidense Univisión.

Investigación abierta

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación sobre el asunto y tomará declaración en calidad de testigos protegidas a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron al cantante, representadas por la organización Women's Link.

Las extrabajadoras que acusan al cantante han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al Gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalaron El Diario.es y Univisión.

El relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

En una rueda de prensa en Madrid el martes, el equipo legal de Women's Link anunció que el Ministerio Público español tomará declaración a las denunciantes.

Giovana Ríos, directora ejecutiva de la organización, reveló que hay otras mujeres que fueron trabajadoras del artista que se han puesto en contacto con ellas, si bien evitó mencionar si también fueron presuntamente víctimas del cantante, por lo que no ha ofrecido datos para proteger su intimidad.