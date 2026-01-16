Vaitiare rompe su silencio sobre Julio Iglesias en '¡De viernes!' tras las últimas denuncias
La expareja del cantante hablará por primera vez en ‘¡De Viernes!’ sobre su relación de ocho años, junto a la reaparición de Rocío Flores y la última hora de ‘GH DÚO’
Carlos Merenciano
La actualidad del corazón marcará la nueva entrega de ‘¡De Viernes!’, que Telecinco emitirá esta noche a partir de las 21:45 horas, estrenando nuevo horario. El programa contará con la presencia en directo de Vaitiare Bandera, expareja de Julio Iglesias, quien hablará públicamente tras las denuncias conocidas esta semana contra el artista.
La modelo y actriz, que mantuvo una relación de ocho años con el cantante, acudirá al plató para relatar cómo fue realmente su vida en común y valorar las informaciones publicadas en los últimos días. Vaitiare reconoce sentirse “completamente en shock” y afronta esta entrevista como la primera ocasión en la que se pronuncia de manera directa sobre su relación con el intérprete y el contexto actual que rodea su figura.
La noche incluirá además una nueva intervención de Rocío Flores, que volverá a sentarse en directo tras el impacto de su ‘scoop’ de la semana pasada. La hija de Rocío Carrasco responderá a todas las preguntas de los colaboradores sobre la relación con sus padres y el resto de su familia, abordando aspectos que, según reconoce, “no se ha sentido preparada para contar hasta ahora”.
Rocío Flores relatará su convivencia con su madre, explicará qué declaraciones le causaron mayor daño y desvelará los motivos por los que terminó llorando tras su último encuentro en un juicio. Un testimonio personal que volverá a situar su historia familiar en el centro del debate televisivo.
Por último, ‘¡De Viernes!’ ofrecerá la última hora de ‘GH DÚO’ con imágenes inéditas de la convivencia, que serán analizadas en plató por los colaboradores. Entre los asuntos a debate, la valoración del concurso que está realizando Carmen Borrego y la opinión de su hermana Terelu Campos sobre su paso por la casa.
