Tras su muerte
Sandra Valero se despide de su madre con una emotiva carta: "Me cuidarás desde arriba"
La joven, que tiene 14 años, ha escrito a través de sus redes sociales una carta de despedida a Nazha, agradeciéndole cómo la ha cuidado y criado
Kevin Rodríguez
Sandra Valero, la artista de 14 años que puso a España en lo más alto de Eurovisión Junior en 2023, está viviendo uno de los momentos más duros de su vida tras el fallecimiento de su madre, Nazha Azizi, víctima de un cáncer. La joven valenciana ha anunciado la noticia a través de sus redes sociales con una carta que ha emocionado a miles de seguidores.
En su mensaje, la cantante escribe con el corazón en la mano: “Mami, gracias por cuidarme y por criarme de la mejor manera. No sabes lo muchísimo que te voy a echar de menos. Hoy por fin vas a estar en paz y, a partir de ahora, me vas a cuidar desde arriba con la iaia. Descansa en paz, mami.” Estas palabras han sido acompañadas de imágenes de la joven junto a su madre en el hospital, que reflejan el profundo vínculo entre ambas.
Antes de comunicar la triste noticia, Sandra también compartió otra frase que resume el dolor del adiós: “Hoy me despido con el alma hecha pedazos. Hoy me despido sin decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz.” Estas palabras, que acompañaron fotos en blanco y negro junto a su madre, han conmovido especialmente por su sinceridad y emotividad.
La reacción no se ha hecho esperar. Seguidores, compañeros de profesión y figuras del mundo musical han enviado mensajes de cariño y apoyo a la joven. Desde cuentas oficiales hasta artistas conocidos, todos han querido arropar a Sandra en este momento tan doloroso, recordando el enorme corazón y el talento que demostraba junto a su madre.
