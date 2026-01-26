Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ley Propiedad HorizontalAlerta roja en AsturiasPagar por aparcar en AsturiasLoterías y Apuestas del EstadoAmbulancia Aeropuerto
instagramlinkedin

Polémica

La última extravagancia de Leticia Sabater: llega a un concierto en Castellón subida en un poni

La irreverente artista protagonizó una entrada que no dejó indiferente a nadie

Leticia Sabater llega subida en burro a un concierto en Castellón

Leticia Sabater llega subida en burro a un concierto en Castellón

Redacción

David Donaire

Cuando se trata de llamar la atención, Leticia Sabater siempre encuentra la manera de ir un paso más allá. Y el pasado sábado firmó un nuevo capítulo en la localidad alicantina de La Torre d'en Besora. La polifacética artista no defraudó y demostró por qué su actuación era el plato fuerte de la programación festiva del municipio.

La 'Leti' apareció en escena de la forma más inesperada posible: entrando al local de fiestas subida encima de un poni. Una imagen tan insólita como efectiva que desató risas, aplausos y móviles en alto entre un público que no tardó en entender que lo que estaba a punto de vivir no iba a ser un concierto al uso. La entrada, ya de por sí memorable, marcó el tono de una actuación pensada para sorprender, provocar y, sobre todo, divertir.

Como es costumbre en sus conciertos, llamó a diferentes personas del público para que subieran al escenario.

Como es costumbre en sus conciertos, llamó a diferentes personas del público para que subieran al escenario. / Mediterráneo

Con el recinto lleno y un ambiente claramente festivo, Sabater desplegó un repertorio que mezcló sus temas más conocidos con coreografías imposibles, mensajes directos al público y ese estilo irreverente que la ha convertido en un fenómeno viral recurrente. Durante su actuación, la cantante no dejó indiferente a nadie: hubo quien bailó sin parar, quien observó con asombro y quien no pudo evitar comentar cada gesto, pero nadie permaneció ajeno al espectáculo.

Noticias relacionadas

El típico selfi de Leticia no faltó.

El típico selfi de Leticia no faltó. / Mediterráneo

La apuesta de la organización por traer a la artista a un municipio de apenas 160 habitantes se saldó con un éxito rotundo, tanto por la respuesta del público como por la repercusión generada. Vecinos y visitantes coincidían al término del concierto en que la actuación había superado las expectativas y que la imagen de Leticia Sabater entrando en burro pasará a formar parte del anecdotario festivo local.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
  2. Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
  3. Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
  4. Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
  5. El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
  6. ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
  7. El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
  8. La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”

Un enjambre de mini robots que "florece" como un jardín podría revolucionar a la arquitectura urbana

Un enjambre de mini robots que "florece" como un jardín podría revolucionar a la arquitectura urbana

La DGT lo confirma: el mensaje que está llegando a miles de móviles y puede ponerte en peligro

La DGT lo confirma: el mensaje que está llegando a miles de móviles y puede ponerte en peligro

Confirma la devolución de hasta 2.500 euros por parte de Hacienda a cotizantes asturianos: a partir de los 65 años, pero solo a los que lo soliciten

Confirma la devolución de hasta 2.500 euros por parte de Hacienda a cotizantes asturianos: a partir de los 65 años, pero solo a los que lo soliciten

Los Paradores de ensueño que esconde Asturias y que son ideales para San Valentín

Los Paradores de ensueño que esconde Asturias y que son ideales para San Valentín

La “bomba silenciosa” que esconde la Ley de Propiedad Horizontal: pueden prohibirte tender la ropa bajo amenaza de multa (y afecta a los asturianos)

La “bomba silenciosa” que esconde la Ley de Propiedad Horizontal: pueden prohibirte tender la ropa bajo amenaza de multa (y afecta a los asturianos)

Aguas de Avilés fomenta la educación ambiental a través de su programa educativo Aqualogía

Aguas de Avilés fomenta la educación ambiental a través de su programa educativo Aqualogía

El epicentro de uno de los platos fuertes de San Mateo, donde aún pasta ganado

El epicentro de uno de los platos fuertes de San Mateo, donde aún pasta ganado
Tracking Pixel Contents