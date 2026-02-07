Blanca Romero organiza el cumpleaños de su novio en Asturias: comida en un restaurante de tres estrellas Michelin y paseo con vistas

Fue el pasado 31 de diciembre, contando las horas para acabar 2025, cuando Blanca Romero gritaba a los cuatro vientos que está enamorada de Quique Sánchez Flores después de ser sorprendidos en actitud cómplice y cariñosa por las calles de Madrid semanas antes. "Lo mejor de mi año sin duda tú" confesaba la modelo oficializando así su relación. Ahora la pareja celebran juntos su cumpleaños en Asturias.

El entrenador y exfutbolista cumple 61 años junto a la asturiana, que acaba de estrenar nueva serie en Telecinco, "Pura sangre". La pareja viven alejados de los focos, pero esta vez la felicitación ha sido pública. La modelo le ha dedicado unas palabras en Instagram junto a un carrusel de imágenes donde se puede ver a ambos disfrutando de Asturias.

Comida en Casa Marcial / Instagram

"Felicidades al hombre más paciente y guapo del mundo. Je t'aime", ha escrito la asturiana, que organizó el cumpleaños en Asturias. Paseo en plena naturaleza y comida en el restaurante Casa Marcial, que tiene 3 estrellas Michelín y está situado en Arriondas. La pareja disfrutó de la cocina de Nacho Manzano, una mezcla de tradición y modernidad.

Noticias relacionadas

Flores cumple años unos meses antes de convertirse en abuelo. Su hija Paty Sánchez Flores ha anunciado que está embarazada por primera vez tras casarse con Javier Millet en junio de 2025.