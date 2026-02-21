Laura Matamoros desvela cómo fue su encontronazo con Carlo Costanzia pese a la petición de Alejandra Rubio: "Sacó un tema sobre malos tratos"

Pedía Alejandra Rubio en la tarde de este viernes que Laura Matamoros rectificara y así las cosas entre Carlo Costanzia y ella se solucionarían. Horas después la influencer se sentaba en 'De viernes' para arrojar luz a toda la polémica que ha rodeado a los primos Flores después del encontronazo que protagonizaron y que ha derivado en un cruce de acusaciones, comunicados y amenazas que ha terminado con la calma de las dos sagas familiares del momento.

Laura ha querido desmarcarse de las declaraciones de su hermano Diego Matamoros nada más sentarse en el programa que presentan Bea Archidona y Santi Acosta. Del mismo modo ha querido matizar que para ella, durante la discusión con Carlo "no ocurrió nada denunciable: "No pasé miedo, la situación a mi me violenta porque es mi primo y no entiendo muchas cosas de cómo ocurre ese encuentro".

Laura Matamoros no ha podido evitar romperse al confesar cuál fue el momento álgido de la discusión con Carlo Costanzia: "Sacó un tema sobre malos tratos que he vivido en mi familia que a mí me duele de corazón y eso es en el tono más fuerte. Me sentí coaccionada con las palabras que me dijo". La colaboradora ha desvelado que su primo le cuenta episodios desconocidos para ella que le hacen llamar a su madre y a su hermana para confirmarlos: "Me duele mucho y no quiero hablar de eso", ha dicho emocionada. Y aunque no ha querido entrar en detalle sí ha zanjado el tema: "Yo siempre me he posicionado al lado de mi madre por mucho que quiera a mi padre".

Y precisamente el posicionamiento de Mar Flores en este tema es el que ha hecho públicamente a través de un comunicado a través de sus redes sociales y que a Laura Matamoros se le queda "un poco corto". Pero que en privado, según ella, está de su parte: "A mí me traslada que conoce a su hijo y ella sabe cómo transcurre la conversación y sabe cómo pueden llegar a doler sus palabras". Eso no quita para que la modelo esté "preocupada".