Accidente de tráfico en GijónITV en AsturiasDesfile Carnaval OviedoPensiónGuardia Civil
Muere a los 58 años el cofundador de Asos Quentin Griffiths al caer desde un edificio en Tailandia

Las autoridades confirmaron la identidad del fallecido, cuyo cadáver fue encontrado el pasado 9 de febrero

Muere en Pattaya (Tailandia) el cofundador de Asos, Quentin Griffiths, tras caer desde un edificio.

Muere en Pattaya (Tailandia) el cofundador de Asos, Quentin Griffiths, tras caer desde un edificio. / Stringer

EFE

Uno de los cofundadores de la empresa británica de moda Asos, Quentin Griffiths, ha muerto en Tailandia tras caer desde la planta 17 de un edificio de la ciudad turística y costera de Pattaya, según confirmó este viernes a EFE la Policía.

Las autoridades confirmaron la identidad del fallecido, de 58 años, cuyo cadáver fue encontrado el pasado 9 de febrero frente a un edificio de apartamentos de Pattaya, situada unos 150 kilómetros al sureste de Bangkok. La Policía indicó que ha abierto una investigación sobre lo sucedido, sin aportar más detalles.

Según declaró un agente involucrado en la investigación a la cadena británica BBC, Griffiths estaba solo, con su habitación cerrada con llave por dentro y sin rastro de robo en el momento de su muerte. Griffiths fundó en el año 2000 la empresa As Seen On Screen (Lo que se ve en la pantalla), antes de adoptar el acrónimo Asos, junto a sus socios Nick Robertson, Andrew Regan y Deborah Thorpe.

Muere en Pattaya (Tailandia) el cofundador de Asos, Quentin Griffiths, tras caer desde un edificio.

Muere en Pattaya (Tailandia) el cofundador de Asos, Quentin Griffiths, tras caer desde un edificio. / Stringer

La compañía, enfocada en la venta de ropa por internet y que tiene su propia marca, creció hasta convertirse en una de las tiendas de moda en línea más grandes del mundo. Asos llegó a estar valorada en más de 6.000 millones de libras (unos 6.870 millones de euros o 8.085 millones de dólares).

Según su página web, el gigante de la moda tiene 17 millones de clientes activos en más de 150 mercados. Griffiths dejó la compañía en 2005 para emprender otros negocios.

