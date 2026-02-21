Pipi Estrada, demoledor, carga contra la hija de Terelu Campos: "¿De qué van a vivir?, ¿qué oficio y qué beneficio tiene esta gente?"
El periodista deportivo asegura que en el caso de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia "entre honor y dinero, lo segundo es lo primero"
Convertido en uno de los azotes públicos de la familia Campos desde que rompió su relación con Terelu Campos en 2004, Pipi Estrada ha sido el último en pronunciarse sobre la guerra mediática de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia contra Laura Matamoros -a la que se han sumado su hermano Diego y su padre, ,Kiko Matamoros arremetiendo contra el hijo de Mar Flores- después de que la influencer revelase la tensa discusión que tuvo con su primo por hablar sobre él en televisión.
Con la ironía que le caracteriza, el periodista deportivo ha asegurado que "esto me recuerda a Puerto Urraco. Tenemos a los Costanzia, a los Flores y a las Campos. Esto es un galimatías, es un teatro, es un teatro". "Al final se monetiza, se monetiza y hay una cosa que me he dado cuenta, que entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero" ha sentenciado.
Y es que a pesar de que admite que debe estar siendo duro para Carlo y Alejandro, se ha mostrado implacable al apuntar que "los males con pan son menos males". "Y al final, ¿de qué van a vivir? ¿Qué oficio y qué beneficio tiene esta gente?" ha preguntado, recordando que "a mí se me ha criticado y se me ha llamado aprovechado, pero yo vivo de mi profesión y de mi trabajo". "Y ellos no tienen ni oficio ni beneficio. Al final son tariferos, viven de las tarifas, es el único oficio que tienen" ha insistido.
"Cuando le quites esa silla en un plató... ya me contarás tú lo que han tenido que estudiar para sentarse en esa silla. Vamos a ver, han puesto el apellido. Estudios cero, apellido. Entonces a partir del apellido vamos a ver cuando las sillas ya no estén porque esto se acaba... Y cuando las sillas no estén, a los mercadillos, con todo el cariño y con todo el amor hacia esas personas que trabajan honestamente" ha dicho en referencia a Alejandra, a la que asegura que conoce muy bien por los años que convivió con ella mientras era pareja de Terelu. "Veo a una Alejandra muy especialita veo una situación muy especialita y veo que entre todos son más raros que los perros verdes" ha zanjado demoledor.
