Andy McDougall desvela cómo es su relación con Pelayo Díaz tras separarse: "Nos matamos"

La tensión entre Pelayo Díaz y Andy McDougall tras su comentado desencuentro en el aeropuerto, después de un fin de semana juntos en Milán, sigue dando que hablar, pero el argentino ha querido rebajar la polémica y dejar claro en qué punto se encuentra realmente su relación. Acompañado por Carla Hinojosa, ha explicado que, pese a las imágenes en las que ambos aparecían serios y distantes ante la prensa, entre ellos no hay guerra alguna, sino todo lo contrario.

Sobre ese episodio, Andy reconoce sin rodeos: "Fue rarísimo, pero bueno. Yo lo conté en mi TikTok porque me empezó a compartir todo el mundo el vídeo y dije: la realidad es que somos personas y nos peleamos como cualquiera". En este sentido, normaliza lo ocurrido y lo compara con cualquier discusión cotidiana: "Como me puedo discutir con vos... sobre todo con Pelayo, que fue mi pareja y ahora es como un hermano. Claro, discutimos, o sea, nos matamos y, claro, no nos hablábamos, entonces él salió por su lado y yo salí por el mío y estaba la prensa...". Una explicación que encaja con el enfado visible de Pelayo al ser sorprendido por los reporteros en Barajas tras su escapada a Italia juntos.

Andy insiste en que la presencia de cámaras amplificó un momento muy íntimo entre dos personas que se quieren: "Encima fue una pelea que nos movilizó y los dos estábamos tristes, porque no está bueno pelearte con alguien que querés". Con estas palabras, el empresario deja claro que, pese al enfado puntual, sigue existiendo un vínculo muy fuerte con el estilista, al que define como "como un hermano", y que esa cercanía es precisamente la que hace que, a veces, las discusiones sean más intensas.

Más allá de su propia situación, Andy aprovecha para lanzar un consejo que muchos han interpretado como una llamada a la prudencia para Laura Matamoros: "A ver, el consejo no es para Laura, es para... yo no sacaría temas familiares, o sea, tan íntimos ahí a la luz, en cualquier programa de televisión. La televisión es masiva, lo ve todo el mundo, pero bueno, cada uno...".