Acercamiento histórico entre Rocío Flores y su madre: "No voy a ser una hater de la vida"
Rocío Carrasco se ha pronunciado sobre el asunto
Gloria Camila vuelve poco a poco a la normalidad después de varias semanas en el ojo del huracán por su vida sentimental, marcada por las acusaciones de "triángulo amoroso" y de que su novio, el cantante Álvaro García, habría jugado "a dos bandas" durante los carnavales de Cádiz. Mientras en los platós se ha analizado todo tipo de testimonios sobre el supuesto comportamiento del artista cuando estaba soltero, lo cierto es que la hija de Ortega Cano parece haber pasado página y disfruta de una reconciliación que, a juzgar por las imágenes recientes con el joven, estaría completamente encauzada.
En este contexto, la opinión de Rocío Flores resulta especialmente llamativa, porque esta vez prefiere mantenerse al margen del ruido mediático y evita posicionarse sobre la situación actual de su tía con el cantante: "Yo lo siento muchísimo, pero yo prefiero no pronunciarme de nada. Gloria es Gloria, ella tiene boca, ella se pronuncia de lo que ella considera y ya está". Pese a su prudencia, no cierra la puerta a alegrarse por la felicidad de los demás: "Yo me alegro de todo el mundo".
Más allá de esto, Rocío también ha sorprendido posicionándose por una vez del lado de su madre, Rocío Carrasco, en lo que respecta a la faceta literaria de Alejandra Rubio, que acaba de debutar como escritora. Sin rencores, lanza un mensaje conciliador hacia la hija de Terelu Campos: "No voy a ser una hater de la vida. Si ella ha escrito un libro yo me alegro por ella y ojalá que le vaya muy bien. Nada más".
Donde sí marca límites es en la guerra familiar que enfrenta a Alejandra, Carlo Costanzia y Laura Matamoros, un conflicto que no quiere avivar pero en el que empatiza claramente con Laura por su experiencia personal. Contundente, Ro zanja así su postura: "No tengo nada que opinar de eso, yo ya dije que empatizaba con Laura porque puedo entender el dolor que ella puede tener y poco más, la verdad".
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
- Habla el dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
- Condenado un auxiliar de enfermería gijonés del HUCA por violar a una paciente de salud mental en el hospital
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar