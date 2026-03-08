Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

David Bustamante, asustado, pide que dejen tranquila a su hija con Paula Echevarría: "Es normal que haya interés por ser hija de quien es"

El cantante reconoce que "da miedo" y pide a los medios que marquen las distancias y la dejen disfrutar

David Bustamante, ante la mayoría de edad de Daniella, su hija con Paula Echevarría

David Bustamante, ante la mayoría de edad de Daniella, su hija con Paula Echevarría / EUROPA PRESS

Benito Domínguez

David Bustamante vive una etapa especialmente familiar y serena, muy pendiente de la recta final de la adolescencia de su hija Daniella, fruto de su relación con Paula Echevarría, con la que mantiene una relación cordial y centrada desde hace años en el bienestar de la joven. Convertida ya en toda una influencer, la hija del cántabro y la actriz está a punto de cumplir la mayoría de edad, un momento que emociona y, a la vez, preocupa a su padre, que pide respeto y calma ante el creciente interés mediático que despierta.

Sobre esa inminente mayoría de edad, Bustamante lo tiene claro: "Lógicamente da miedo, pero considero que, ya que evolucionamos en muchísimas cosas socialmente, que sepamos que a una criatura de 18 años se le tiene que dar su espacio, ¿no?". Consciente de que "es normal que haya interés por ser hija de quien es", el artista lanza un llamamiento directo: "ojalá viva su madurez de la forma más tranquila y más sana posible. Por eso os pediría a todos que marquéis distancias y tempos y que la dejáis disfrutar, porque es una niña que tiene que vivir normal, como nos ha tocado a todos los demás".

En lo personal, Bustamante atraviesa también un gran momento junto a Yana Olina, con quien comparte vida y rutina a tiempo completo. "Nosotros estamos 24-7 juntos, tenemos esa suerte de poder compartir absolutamente todo, así que entrenamos cada día por la mañana, salimos a caminar y luego nos vamos al gimnasio. Estamos ahora en un momento muy guay con el deporte, ella lo necesita porque ha sido deportista de élite", explica, dejando ver la complicidad y el estilo de vida saludable que mantienen como pareja.

Esa estabilidad se refleja en cómo se siente ahora mismo: "Tranquilo, feliz, trabajando como he hecho toda mi vida desde que era muy niño y disfrutando de la gente que quiero. Y gozando de salud, así que eso es lo más importante y es lo que le deseo a todo el mundo".

David Bustamante, asustado, pide que dejen tranquila a su hija con Paula Echevarría: "Es normal que haya interés por ser hija de quien es"

Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón

DIRECTO | Feijóo participa en Tordesillas en un mitin de la campaña de Castilla y León

Después de Maduro, Venezuela siente alivio, pero sigue pasando hambre: "Este país está en el suelo, hay que reconstruirlo"

En imágenes: así fue la primera edición de la Feria de San Martín, en Xedré

Cangas de Onís se prepara para la subasta del campanu del Sella: esta es la fecha y el lugar elegido para el evento

Todo lo que debes saber de la nutrida Semana de la Poesía de Luarca: fechas, encuentros y mucha participación social

