David Bustamante, asustado, pide que dejen tranquila a su hija con Paula Echevarría: "Es normal que haya interés por ser hija de quien es"

David Bustamante vive una etapa especialmente familiar y serena, muy pendiente de la recta final de la adolescencia de su hija Daniella, fruto de su relación con Paula Echevarría, con la que mantiene una relación cordial y centrada desde hace años en el bienestar de la joven. Convertida ya en toda una influencer, la hija del cántabro y la actriz está a punto de cumplir la mayoría de edad, un momento que emociona y, a la vez, preocupa a su padre, que pide respeto y calma ante el creciente interés mediático que despierta.

Sobre esa inminente mayoría de edad, Bustamante lo tiene claro: "Lógicamente da miedo, pero considero que, ya que evolucionamos en muchísimas cosas socialmente, que sepamos que a una criatura de 18 años se le tiene que dar su espacio, ¿no?". Consciente de que "es normal que haya interés por ser hija de quien es", el artista lanza un llamamiento directo: "ojalá viva su madurez de la forma más tranquila y más sana posible. Por eso os pediría a todos que marquéis distancias y tempos y que la dejáis disfrutar, porque es una niña que tiene que vivir normal, como nos ha tocado a todos los demás".

En lo personal, Bustamante atraviesa también un gran momento junto a Yana Olina, con quien comparte vida y rutina a tiempo completo. "Nosotros estamos 24-7 juntos, tenemos esa suerte de poder compartir absolutamente todo, así que entrenamos cada día por la mañana, salimos a caminar y luego nos vamos al gimnasio. Estamos ahora en un momento muy guay con el deporte, ella lo necesita porque ha sido deportista de élite", explica, dejando ver la complicidad y el estilo de vida saludable que mantienen como pareja.

Esa estabilidad se refleja en cómo se siente ahora mismo: "Tranquilo, feliz, trabajando como he hecho toda mi vida desde que era muy niño y disfrutando de la gente que quiero. Y gozando de salud, así que eso es lo más importante y es lo que le deseo a todo el mundo".