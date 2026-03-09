La decisión de Rocío Carrasco tras su última derrota judicial contra Antonio David Flores: "Me voy a arrepentir"

Presumiendo de su amistad con Aldo Comas tras coincidir hace unos meses en el programa de TVE 'Hasta el fin del mundo', Rocío Carrasco no se perdió el pasado viernes la inauguración de la nueva exposición pictórica del marido de la actriz Macarena Gómez. Sin Fidel Albiac en esta ocasión aunque muy bien acompañada por su íntima amiga Anabel Dueñas, la hija de Rocío Jurado no dudó en mostrar su apoyo incondicional a Alejandra Rubio ante las críticas por el lanzamiento de su primera novela, 'Si decido arriesgarme': "Es fantástica, seguro que su libro es un éxito. Yo ya conocía su faceta de escritora, sabía que estaba preparando un libro. No me sorprende para nada que vaya a publicarlo, y desde luego que pienso leerlo. Que no piense la gente que esto le viene de ahora, lleva mucho tiempo escribiendo y escribe muy bien" expresaba orgullosa.

Pero no fue lo único sobre lo que habló ante las cámaras, sino que abordó las duras declaraciones de Amador Mohedano tachándola de "sinvergüenza" por cómo se ha comportado con toda la familia, como por su última derrota judicial frente a Antonio David Flores después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya desestimado su recurso de apelación tras perder la demanda en la que reclamaba al padre de sus hijos 120.000 euros por vulneración de su derecho al honor y a la intimidad personal por una exclusiva que el ex de Olga Moreno dio en la revista Lecturas en 2016.

"Estoy muy bien. Yo es que, de verdad que no... estoy tranquila, tengo la conciencia tranquilísima" ha asegurado tajante, dejando claro que "ya no voy a hablar de esas cosas, de verdad, mira qué bonito, estamos rodeados de arte".

"Me voy a arrepentir de no comprar un cuadro de estos" ha salido por la tangente sobre si se arrepiente de algo, sin revelar cómo se ha tomado su último revés en los juzgados contra Antonio David: "De verdad que no, no voy a, es que no voy a, de verdad que no. Demasiado bonito todo lo que tenemos como para ponernos a hablar de esas cosas. Me voy chicos" ha sentenciado rotunda.