Pasando revista en rosa

La pareja sorpresa de la primavera que une el fútbol y el espectáculo revoluciona el quiosco rosa

Mbappé y Ester Expósito se comen a besos (como Cayetano y Tamara Gorro)

El mal trago en el balonmano de la Infanta Cristina

Pasando revista en rosa

Pasando revista en rosa / LNE

Mariola Riera

Oviedo

Oviedo

Con la primavera a la vuelta de la esquina el amor florece. Y en el quiosco rosa no iba a ser menos. Ahí están Mbappé Ester Expósito llamados a revolucionar el mundo del cuore. Esta semana ya han revolucionado las portadas de todas las revistas.

“Lecturas” lo titula con “pareja sorpresa” y “Semana” y “Hola” anuncian fotos (en el interior se ven, aunque fuera ponen un pequeño avance ) que “confirman su romance”. Ésta última se completa con Sonsoles Ónega, “rota” tras la muerte de su padre Fernando ÓnegaJunco y Pinocho, personajes del colorín desaparecidos desde hacía tiempo, vuelven: “Bernardo Pantoja tenía miedo a su familia”. El primero se supone que es hijo (no reconocido) del segundo, fallecido.

En “Lecturas” el protagonista es Jacob Petrus, el presentador de moda de La 1 con “Aquí la tierra”. “Es un honor mejorar la vida de la gente”, dice. Además de Sonsoles Ónega, hay entrevista a Lola Herrera: “Siempre ha tenido muy mal ojo para los hombres”.

Otra pareja, no sorpresa pero sí omnipresente, la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva acaparan la portada de “Hola”. Él acaba de inaugurar club en Madrid y la revista califica la fiesta de “cumbre de poder y elegancia”. El empresario se deshace en elogios hacia su esposa: “Confío muchísimo en Tamara, ella es mi ancla para ser mi mejor versión”. Lauren Bezos (Sánchez de soltera), que va camino de celebrar un año de casada y del bodorrio en Venecia, da entrevista para presentar su “proyecto” (que no se sabe cuál es)  y en la Casa de Alba han posado juntos y bien avenidos para presentar una exposición sobre Cayetana. La revista destaca la nueva generación de mujeres que recogen el legado de la Duquesa.

Noticias relacionadas

Mal trago para la Infanta Cristina: se va a ver jugar al balonmano a su hijo Pablo y en las gradas se encuentra con su exmarido, Iñaki Urdangarín, y la novia de éste, Ainoa Armentia. Cómo lidió con esa incómoda situación lo cuenta “Diez Minutos”, con fotos incluidas. Hay imagen para Isabel Preysler, que fue con su hija a inaugurar el club de Íñigo. Y también para Cayetano Rivera y Tamara Gorro, otra pareja que florece con la primavera. 

