Pasando revista en rosa
La pareja sorpresa de la primavera que une el fútbol y el espectáculo revoluciona el quiosco rosa
Mbappé y Ester Expósito se comen a besos (como Cayetano y Tamara Gorro)
El mal trago en el balonmano de la Infanta Cristina
Con la primavera a la vuelta de la esquina el amor florece. Y en el quiosco rosa no iba a ser menos. Ahí están Mbappé y Ester Expósito llamados a revolucionar el mundo del cuore. Esta semana ya han revolucionado las portadas de todas las revistas.
“Lecturas” lo titula con “pareja sorpresa” y “Semana” y “Hola” anuncian fotos (en el interior se ven, aunque fuera ponen un pequeño avance ) que “confirman su romance”. Ésta última se completa con Sonsoles Ónega, “rota” tras la muerte de su padre Fernando Ónega. Junco y Pinocho, personajes del colorín desaparecidos desde hacía tiempo, vuelven: “Bernardo Pantoja tenía miedo a su familia”. El primero se supone que es hijo (no reconocido) del segundo, fallecido.
En “Lecturas” el protagonista es Jacob Petrus, el presentador de moda de La 1 con “Aquí la tierra”. “Es un honor mejorar la vida de la gente”, dice. Además de Sonsoles Ónega, hay entrevista a Lola Herrera: “Siempre ha tenido muy mal ojo para los hombres”.
Otra pareja, no sorpresa pero sí omnipresente, la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva acaparan la portada de “Hola”. Él acaba de inaugurar club en Madrid y la revista califica la fiesta de “cumbre de poder y elegancia”. El empresario se deshace en elogios hacia su esposa: “Confío muchísimo en Tamara, ella es mi ancla para ser mi mejor versión”. Lauren Bezos (Sánchez de soltera), que va camino de celebrar un año de casada y del bodorrio en Venecia, da entrevista para presentar su “proyecto” (que no se sabe cuál es) y en la Casa de Alba han posado juntos y bien avenidos para presentar una exposición sobre Cayetana. La revista destaca la nueva generación de mujeres que recogen el legado de la Duquesa.
Mal trago para la Infanta Cristina: se va a ver jugar al balonmano a su hijo Pablo y en las gradas se encuentra con su exmarido, Iñaki Urdangarín, y la novia de éste, Ainoa Armentia. Cómo lidió con esa incómoda situación lo cuenta “Diez Minutos”, con fotos incluidas. Hay imagen para Isabel Preysler, que fue con su hija a inaugurar el club de Íñigo. Y también para Cayetano Rivera y Tamara Gorro, otra pareja que florece con la primavera.
