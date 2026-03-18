Belén Esteban y Miguel Marcos derrochan pasión por primera vez en un photocall

Después de muchos años de amor en los que la discrección ha caracterizado al marido de Belén Esteban, Miguel Marcos, el matrimonio ha decidido presumir de relación y derrochar pasión en el estreno de la nueva película de 'El Langui'. Felices y tan enamorados como el primer día, Belén aprovechaba la ocasión para confirmar su amor ante las cámaras posando por primera vez junto a su marido. "Llevamos muchos años juntos y creo que ya es hora. O sea, ya tanto escondite no. Es mi marido y es una de las personas que más me apoyan en esta vida y que tienen que estar conmigo" dejaba muy claro Belén.

En una nueva etapa de su vida en la que ha decidido centrarse en su vida más personal y familiar, la ex colaboradora de televisión asegura que por el momento no tiene intención de regresar a la pequeña pantalla. "Estoy muy feliz cuidando de mi marido, de mis amistades, de mi madre, de mi hija, de mí. Sobre todo de mí" reconocía aclarando cuales son sus planes a corto plazo: "Sigo trabajando en Instagram pero televisión por ahora no quiero. Estoy muy bien, estoy muy feliz". Siempre agradecida con los medios, Belén también echaba la vista atrás para recordar a sus compañeros y los programas por los que ha pasado y le han llevado a estar donde está hoy: "Yo estoy muy agradecida a Sálvame, muy agradecida a TEN, muy agradecida a Top Chef y muy agradecida ya después de todo el dolor que pasé a Telecinco, la verdad. Porque es verdad que los mejores años de mi vida los pasé en Telecinco".

Noticias relacionadas

En actitud conciliadora y alejada de cualquier polémica, Belén también se pronunciaba sobre esta nueva etapa televisiva de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. "Yo soy más de 'De viernes' que de 'El Desafío' pero es verdad que te saltan muchas cosas y lo ves. Yo me alegro mucho que ella esté contenta y feliz. Lo digo de corazón" aseguró sobre la actual mujer del diestro. Sin dejar de lado los temas de actualidad, Belén también opinaba sobre el acercamiento que se ha producido entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja: "Yo me alegro de que una madre siempre se reconcilie con sus hijos. Yo creo que una madre y un padre son el motor de una familia. Yo no sé nada, pero me alegro muchísimo".