El método de Paula Echevarría (48 años) para comer "sano y bien": el plato de Harvard que le enseñó su sobrina
La asturiana entrena casi todos los días de la semana y cuida su alimentación
"Quién me iba a decir a mí que mi sobri me iba a enseñar a comer sano y bien". Con estas palabras Paula Echevarría aprovecha su repercusión en redes para darle un empujó a su sobrina, nutricionista, que se dedica a ayudar a otras personas a comer bien.
La asturiana se cuida. Hace unas semanas desveló en una entrevista que entrena seis días a la semana. Sus actividades favoritas son el ballet (al que le dedica dos días a la semana) y el entrenamiento de fuerza (otros dos días). Eso sí, a Paula no le gusta correr por eso prefiere salir a caminar.
Además del deporte, cuida su alimentación. Y ahí entra sus sobrina, nutricionista, con algunos de sus trucos.
El plato de Harvard
Paola Melgar es nutricionista y recomienda un método infalible para comer bien "sin complicarse mucho". Se trata del plato de Harvard, una fórmula para equilibrar cada comida sin contar calorías, ni pesar alimentos.
"El Plato de Harvard es una guía visual, con base científica, que nos ayuda a estructurar las comidas de forma sencilla y aplicable al día a día. Ni es una dieta, ni exige calorías ni prohíbe alimentos", explica la nutricionista.
Consiste en dedicar la mitad del plato a verduras y frutas: brócoli, tomate, zanahoria, espinacas, calabacín, pimientos... la lista es larga. "Cuanto más colores mejor", asegura Melgar.
El siguiente aporte deben ser hidratos (esto dependerá de la actividad física y el estilo de vida de cada persona. Se puede añadir patata, pasta, arroz, avena, lebumbres, boniato...
Por último, toca añadir proteína: pescado, pollo, huevos, tofu... Para rematar una fruente de grasa saludables. Puede ser aceite de oliva, aguacate, frutos secos o semillas.
Con todo, se consigue una comida sana, equilibrada y saciante.
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