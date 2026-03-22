Rocío Flores, más sola que nunca tras nuevos problemas con su familia: "Nunca pensé que me vería en esta situación"

Momentos complicados para Rocío Flores y Gloria Camila. Cuando parecía que las dos atravesaban un buen momento, especialmente en lo profesional, la ruptura entre ellas ha partido en dos la paz familiar. No se saben las razones, ni una ni otra ha verbalizado los motivos del inmenso distanciamiento que hay entre ellas. Tan sólo se sabe que Gloria Camila ha bloqueado a su sobrina y que la ha dejado de seguir en redes sociales.

Eso y que Rocío Flores está tan sumamente dolida, que casi no puede reprimir las lágrimas. Está tan afectada que ha confesado que lleva toda la semana sin poder descansar, y ahora es lo que "necesita". "Nunca pensé que me vería en esta situación", comentó en 'De viernes' emocionada.

Su tía le ha bloqueado, no le dirige la palabra y como ella misma explicó en 'El tiempo justo', está "cerrando el círculo". Y Rocío ya no entra en ese círculo, al menos por el momento. Algo que le ha dolido sobremanera. ¿Pero qué hay de José Ortega Cano? A él siempre le ha considerado un abuelo y ahora se encuentra en una situación complicada. Pero la nieta de 'la más grande' le saca de la ecuación.

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Aunque Rocío Flores se mostró muy molesta en el plató del programa que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta cuando se le preguntó si alguien de la familia había intentado mediar entre ellas: "A mí nadie me ha llamado para preguntarme cómo estoy".