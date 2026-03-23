'Royal' en el punto de mira
Filtradas unas fotos de la princesa Mette-Marit de Noruega con respirador tras su desastrosa entrevista sobre Epstein
La esposa del príncipe heredero, Haakon, reaparece con oxígeno nasal y acompañada por su terapeuta en plena tormenta por sus tibias explicaciones sobre el pederasta
Laura Estirado
La imagen ha disparado todas las alarmas. En plena crisis de Mette-Marit, la princesa de Noruega ha reaparecido en unas fotos filtradas por la prensa danesa en las que se la ve con respirador y acompañada, entre otras personas, por su terapeuta. Una escena muy poco habitual que llega apenas unos días después de su polémica entrevista sobre Jeffrey Epstein, en la que intentó justificar su relación con el financiero caído en desgracia.
En la imagen, la acompaña también su esposo, el príncipe Haakon de Noruega, quien porta el respirador de la princesa.
Necesidad de trasplante
La aparición de la heredera, visiblemente asistida con oxígeno nasal, ha reavivado además la preocupación por su salud. Mette-Marit de Noruega padece fibrosis pulmonar crónica y en los últimos meses su situación se ha complicado hasta el punto de que varias informaciones apuntan a la necesidad de un trasplante de pulmón, un escenario que ha condicionado su agenda institucional y su exposición pública.
Pero el impacto de estas imágenes no se entiende sin el momento en que llegan. En su esperada entrevista en la televisión pública sobre Epstein, Mette-Marit aseguró que fue "manipulada" y "engañada" por el millonario y sostuvo que desconocía sus crímenes sexuales. También admitió que hoy desearía no haberlo conocido nunca. Lejos de cerrar la polémica, sus palabras han intensificado el debate sobre su papel dentro de la monarquía noruega y sobre si sus explicaciones llegaron demasiado tarde y resultaron insuficientes.
La presión sobre la princesa no termina ahí. La casa real de Noruega atraviesa uno de sus momentos más delicados, con la figura de Mette-Marit sometida a escrutinio por su amistad con Jeffrey Epstein y con el frente judicial abierto de su hijo, Marius Borg, cuyo proceso ha añadido todavía más tensión al entorno familiar. En ese contexto, cada reaparición pública de la esposa del príncipe Haakon se interpreta ya como un gesto cargado de significado.
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