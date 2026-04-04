Rocío Flores zanja su relación con Gloria Camila: "Ya no es cosa mía"

Nuevo capítulo en el distanciamiento con bloqueo entre Gloria Camila y Rocío Flores, tía y sobrina con una relación como ellas mismas han calificado "de hermanas" y que de la noche a la mañana sorprendía con una ruptura y un bloqueo por parte de la hija de Rocío Jurado hacia su sobrina que cogió a todos desprevenidos, incluyendo a la otra protagonista.

La explicación no ha sido otra que estar velando por su paz mental, cerrar su círculo y evitar traiciones y demás, aunque según ella, nunca ha pensado en Rocío como una de las personas que filtrara información sobre ella ni mucho menos sobre su actual relación con Álvaro García, pero los hechos son los hechos.

Por su parte Rocío Flores ha pasado de la profunda decepción y la tristeza al enfado, de las lágrimas en los platós a sacar su carácter y defenderse. Ella siempre ha sido y es leal a su tía, la adora y no entiende qué ha pasado. Por eso no cierra la puerta a la reconciliación, aunque con matices.

Noticias relacionadas

La hija de Rocío Carrasco ha escuchado las explicaciones de su tía, ha visto cómo Manuel Cortés, a quien consideraba también su amigo, se sentaba también a defenderse y decía de ella que era la "apagafuegos" de Gloria. Así que Rocío prefiere pasar página: "Ya he aclarado todo lo que tenía que aclarar, de verdad, lo que digan el resto de personas ya no es cosa mía".