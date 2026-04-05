De París a Asturias para ver a la virgen del Rosario: la "tradición" de Paula Echevarría en Semana Santa

Paula Echevarría vuelve a casa en Semana Santa, como cada año, para cumplir con lo que ella misma califica como "tradición". La actriz, en apenas unos días, cambió Paris por Asturias para disfrutar de las vacaciones junto a su familia.

"La magia existe". Son las palabras de Echevarría sobre su estancia de tres días en Disneyland Paris. Un viaje de trabajo al que acudió junto a su hijos, Daniela y Miguel y su pareja, el exfutbolista Miguel Torres.

Tras la escapada familiar al paraíso Disney donde compartieron risas (y muchas fotos con las orejas de Miki), viajaron al norte pasar unos días con la familia de Paula.

La candasina ha compartido en sus redes sociales varias fotos en las procesiones de Semana Santa de la villa marinera. La visita a "Nuestra señora del Rosario" es una "tradición" para la actriz y así se lo ha hecho saber a sus seguidores de Instagram.

Una multitud para la Virgen del Rosario

Uno de los momentos más emblemáticos, singulares, emocionantes, esperados y seguidos durante la Semana Santa de Candás llega cada año a última hora de la tarde del Sábado Santo. Y es cuando en las confluencias de las calles Doctor Braulio Busto y Santolaya se hace el silencio, ante cientos de fieles, y se entona la «Salve marinera». Son quince minutos de profundo respeto, devoción y sentimiento, antes de continuar la procesión de la Virgen del Rosario.

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