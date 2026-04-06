Carmen Lomana carga contra Kiko Rivera: "Qué feo que digas eso de la madre de tus hijos"

Las declaraciones de Kiko Rivera en 'De viernes' siguen dando qué hablar. La última en opinar sobre la dureza de las palabras del hijo de Isabel Pantoja hacia su exmujer, Irene Rosales, ha sido Carmen Lomana. La socialité, que ha sido crítica con él y además conoce a Isa Pantoja, no ha podido disimular su asombro al conocer los dardos de Kiko hacia la madre de sus dos hijas pequeñas.

"¡Uy qué malo este chico! Es que no deja títere con cabeza", ha exclamado la socialité nada más conocer que había sido demoledor con Irene. "A mí me parece muy buena, menuda paciencia aguantar con él tantos años, si ahora está que no se lo cree", ha añadido.

Lomana ha reconocido que no ha podido ver esta primera entrevista de Kiko Rivera, pero nada más saber que el hijo de Pantoja había insinuado que su exmujer es una interesada, ha explotado: "¡Qué feo, la madre de tus hijos con la que has estado tantos años, que te ha aguantado lo indecible, que seas capaz de decir eso, Kiko, es que yo a veces te quiero, quiero reconciliarme contigo porque ya te puse verde con todo lo que dijiste de tu madre y ahora me acabo de enterar que también lo has dicho de Irene, que creo que es una chica buenísima".

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"Y aunque no lo sea, aunque sea una bruja ¿eh? Da igual, es la madre de tus hijos, ha sido tu mujer, te ha aguantado de todo, adicciones, de todo te ha aguantado. ¿De qué estamos hablando?", se pregunta Carmen. "De verdad, ¡qué mundo tenemos! ¿Eh? Yo ya me pongo y me quito las gafas porque quedo atónita", concluye sin dar crédito a la intervención de Kiko Rivera.