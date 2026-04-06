Lara Álvarez, de vuelta en Asturias durante sus vacaciones: "Hoy desayunamos con Heidi"

Lara Álvarez publicó unas fotos que ilustran los días de paz que ha venido a pasar la futura concursante de 'El Desafío' durante las vacaciones de Semana Santa a Asturias. Los comentarios de sus seguidores no han tardado en llegar: desean averiguar dónde se ubica exactamente el lugar para poder visitarlo, mientras que sus seguidores asturianos comparten la felicidad y agradecimiento de vivir entre paisajes tan bonitos como los que ella ha dejado retratados. Y es que estas fotografías se han tomado en los Picos de Europa, una parte de la cordillera Cantábrica en la que respirar aire fresco y tranquilidad.

En esta publicación con varias fotos, Lara Álvarez enseña una estampa de película; con mucho verde, agua cristalina, animales (como cabras, vacas y perros) y árboles muy coloridos, reflejo de una primavera que ha llegado con fuerza.

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La presentadora resume sus días de desconexión en cuatro palabras como descripción de su publicación: "Hoy desayunamos con Heidi"; acompañadas de dos emoticonos, una montaña nevada y un corazón verde. Con ello la asturiana nos transmite la sensación de calma que se vive al impregnarse de nuestro paraíso natural.