Cristina Pedroche celebra por sorpresa el bautizo de su hijo Isai con un guiño muy especial para ella
La presentadora, tras meses sin comentar nada sobre sus hijos, ha querido compartir este momento con sus seguidores
Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han celebrado en Madrid el bautizo de su segundo hijo, Isai, en una jornada muy emotiva en la que la presentadora ha dejado claro que este niño ha llegado para transformarles la vida.
El pequeño, que acaba de cumplir nueve meses, recibió el sacramento en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Mérida, un templo ubicado en el barrio de Vallecas con un guiño muy especial para ella: está en la calle de Los Pedroches, un detalle que la propia Cristina ha subrayado como una de esas "casualidades" que parecen hechas a medida.
A diferencia de otras ocasiones, la madrileña sí ha querido compartir con sus seguidores algunos momentos de este día, mostrando su orgullo de madre y confesando que no sabe cómo pudo vivir tanto tiempo sin él, frase que resume el enorme vínculo que ha creado con su segundo hijo en menos de un año.
En las imágenes que ha compartido en su perfil de Instagram se aprecia un ambiente íntimo y centrado en la familia. La ceremonia, sencilla pero cargada de simbolismo, mantiene la línea que la pareja lleva tiempo marcando: compartir solo parte de su vida privada, proteger al máximo a sus hijos y reservarse para ellos los instantes más significativos, incluso cuando deciden enseñar una pequeña ventana de esos momentos en redes sociales.
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