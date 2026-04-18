Jaime Peñafiel culpa a la Reina Letizia de que el Rey Juan Carlos no vuelva a España: "No me gustó nunca"

Incombustible a sus 95 años, y revelando que el secreto de su buena salud es que tan solo come una vez al día, Jaime Peñafiel ha reaparecido este jueves en la presentación del último libro de Nieves Herrero, 'La prometida', y con la sinceridad que le caracteriza no ha dudado en pronunciarse sobre el debate abierto sobre el posible regreso del Rey Juan Carlos a España, revelando sin pelos en la lengua quién es para él la 'culpable' de que el Emérito no se instale de nuevo en nuestro país después de casi seis años residiendo en Abu Dabi.

Mientras el padre del Rey Felipe VI se encuentra de visita en Sanxenxo después de recibir un premio por sus memorias 'Reconciliación' en la Asamblea de Francia, el veterano periodista ha apuntado rotundo que "se merece ese reconocimiento, pero no en París, en España, pero así es la vida". "Debía de vivir aquí, pero la familia no quiere, la nuera no quiere... ¿Qué se le va a hacer?" ha lanzado.

"En Zarzuela es que vive su nuera, su hijo, y sobre todo su nuera y no se lo permiten, es que la nuera es de aúpa ¿eh?. Es que no me gusta, no me gustó nunca, pero bueno" ha añadido implacable con Doña Letizia.

De ahí que no haya dudado en aplaudir la portada de la revista ¡Hola! del Rey Juan Carlos junto a las infantas Elena y Cristina, y su nieto Froilán, a pesar de que algunos quieran ver una polémica por mostrarse como la 'otra' Familia Real: "Como en todos los sitios, como en todas las familias, hay dos familias, pero es fantástico y yo le quiero mucho".

Sin embargo, ha dejado entrever que no cree las informaciones que apuntan a que el Emérito querría estar más cerca de la Reina Sofía, y ha asegurado que las bonitas palabras que ha dedicado a su mujer en Francia "es una deferencia, un piropo, porque está muy bien allí. Es elegante", pero no se arrepiente de sus errores personales sino que "los asume".

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Por último, Peñafiel ha reaccionado a la posibilidad de que Don Juan Carlos falleciese fuera de España, afirmando tajante que "sería terrible, terrible, y no se lo merece". "Se merece morir aquí, es su país y ha sido un gran Rey" ha zanjado.