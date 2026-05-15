Realeza
Margarita de Dinamarca, de 86 años, se recupera tras someterse a una angioplastia coronaria
La casa real danesa asegura que la reina emérita se encuentra "en buen estado" y seguirá ingresada unos días; su agenda mantiene por ahora un acto en Tivoli el 23 de mayo
Laura Estirado
La salud de Margarita de Dinamarca ha vuelto a situar a la familia real danesa en el foco informativo. La reina emérita, de 86 años, fue ingresada este jueves por la tarde en el Rigshospitalet de Copenhague tras sufrir una angina de pecho y este viernes se ha sometido a una angioplastia con balón en una arteria coronaria, según ha informado la casa real danesa.
El comunicado oficial, firmado por la jefa de comunicación del palacio, Nina Z. Munch-Perrin, señala que Margarita permanecerá ingresada en el hospital "unos días más", tal como ya se había indicado en la primera comunicación del jueves. La nota añade que Su Majestad se encuentra "en buen estado".
La reina emérita había sido hospitalizada el jueves por la tarde a causa de una angina de pecho. En aquel primer parte, la casa real explicó que Margarita de Dinamarca estaría ingresada durante el fin de semana para observación y nuevas pruebas, y precisó que se encontraba cansada, aunque "de buen ánimo".
Vigilencia posterior
La información difundida en Dinamarca por Ritzau, recogida por medios daneses, apunta que la angioplastia permite eliminar un estrechamiento o una obstrucción en una arteria coronaria para que la sangre llegue mejor al músculo cardiaco. Gunnar Gislason, jefe de investigación de la Fundación Danesa del Corazón, ha rebajado la alarma al describir la intervención como un procedimiento que, en general, no debe considerarse preocupante, aunque ha recordado que la enfermedad coronaria puede requerir vigilancia posterior.
El episodio llega poco más de dos años después de la histórica abdicación de Margarita II. La monarca cedió el trono a su hijo, el rey Federico X, el 14 de enero de 2024, después de 52 años de reinado. En los últimos años, su salud ya había marcado parte de su agenda pública: en febrero de 2023 se sometió a una importante operación de espalda, una intervención que ella misma vinculó después a su reflexión sobre el futuro de la Corona.
Agenda el 23 de mayo
Por ahora, la agenda oficial de la casa real danesa mantiene el próximo compromiso público de Margarita de Dinamarca para el 23 de mayo. Ese día está previsto que la reina emérita asista a la reposición de 'Fyrtøjet' ('El yesquero') en el Teatro de Pantomima de Tivoli, en Copenhague, a las 20.00 horas. La cita tiene además un significado especial para ella: Margarita ha estado estrechamente vinculada al mundo de la escenografía y el vestuario, una de sus grandes pasiones artísticas.
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