Rebeca Domenech, periodista de moda y escritora: "Soñé con tener a Anna Wintour dirigiéndome, pero ahora veo que hay otras formas de liderar"

Rebeca Domenech pertenece a esa generación de periodistas de moda educadas sentimentalmente por 'El diablo viste de Prada': redacciones en Nueva York, jefas impenetrables, noches sin dormir y ese estrés convertido durante años en fantasía laboral. "Yo misma he soñado con vivir el estrés y la presión de un medio de Estados Unidos. He soñado con estar en esa redacción y con tener a alguien como Anna Wintour dirigiéndome", confiesa. Pero luego viene el reverso: "Quizá ahora no aguantaría tanto esa presión, porque considero que hay otras formas de liderar".

Barcelonesa de 1997, periodista de moda y escritora, Domenech publica el 28 de mayo 'Tras los focos' (Grijalbo), su primera novela: una comedia romántica de moda, cine, cafés neoyorquinos, alfombras rojas y secretos de identidad. La comparación con 'El diablo viste de Prada' y 'Princesa por sorpresa' no le pesa. "Me halaga", explica. "Desde que me metí en periodismo de moda, siempre ha estado ahí".

Domenech sabe de qué habla. Antes de parar momentáneamente para dedicarse al libro, trabajó en 'Vogue México', colaboró con 'Vogue España' y pasó también por '¡Hola! México' y '¡Hola! España'. "Navegué desde el inicio entre los dos mercados, y eso me ha dado un bagaje muy potente para desarrollar la novela". En 'Tras los focos', su protagonista, Brooke, también escribe para 'Vogue España' y aterriza en Nueva York con la esperanza de crecer en una gran revista de moda.

La ficha editorial lo resume así: "Brooke aterriza en Nueva York, la ciudad de sus sueños, con la esperanza de conseguir trabajo en una revista de moda. También fantasea con conocer al misterioso Ryan Blake, el director de cine que hay detrás de todas sus películas favoritas y al que ha dedicado incluso un blog anónimo donde las analiza fotograma a fotograma". Ryan prefiere la intimidad, hasta que ambos chocan, literalmente, en una cafetería...

Una escena de 'El diablo viste de Prada 2'. / DISNEY / Europa Press

Cada esquina, una escena

La novela nace de esa fantasía: entrar en una revista, escribir de moda, vivir Nueva York como si cada esquina pudiera ser una escena. Pero Domenech no compra el mito de la jefa distante. "Creo que 'El diablo viste de Prada' hizo daño y bien a partes iguales -sostiene-. Hizo daño porque sí que hay gente que coge esa dinámica". Según cuenta, en la industria todavía existen "redacciones donde las propias directoras ni miran ni saludan prácticamente a la gente al entrar por la puerta".

Para ella, esa frialdad se instaló como parte del personaje. "Se nos ha metido mucho en la cabeza que tiene que haber una jerarquía en la industria. Todo el mundo entiende medios como 'Vogue' como símbolos reales que dictan el ritmo de la moda", prosigue.

Su experiencia también le permitió ver otra cara. De 'Vogue México' habla con especial cariño. "Para mí fue uno de los mejores equipos en los que he trabajado. Un grupo de mujeres que funcionaban y colaboraban de verdad", recuerda. Y ahí aparece una idea que atraviesa tanto su discurso como su novela: un buen liderazgo no necesita humillar para ser respetado. "Un buen líder es el que hace equipo", insiste.

Adrenalina del oficio

De su etapa en revistas guarda también la adrenalina más glamurosa del oficio: coberturas de Met Gala y Oscar desde la distancia, de madrugada, pegada al ordenador por el cambio horario. "Me dieron la oportunidad de cubrir Met Gala y los Oscars. Me quedo con esas noches", recuerda.

Ese es el atractivo de 'Tras los focos': no renuncia al brillo, pero tampoco lo idealiza del todo. Brooke vive en Queens, busca contactos, trabaja como 'freelance' y se enfrenta a una industria aspiracional y exigente. "Quería mantener ese realismo. Si cualquiera de nosotras nos plantásemos en Nueva York, probablemente no podríamos vivir en Manhattan. Tendríamos que conformarnos con un pisito en Queens", observa.

'Tras los focos' Autora: Rebeca Domenech Editorial: Grijalbo Páginas: 320 Precio: 21,90€

En la novela, la moda no es un decorado. Es lenguaje, biografía y estado de ánimo. Brooke no tiene que pedir perdón por tomársela en serio. La protagonista lo resume así en la novela: "Ser periodista de moda no es solo hablar de tendencias, tejidos o siluetas. O, por lo menos, no es el tipo de periodista que yo quiero ser. Es leer entre líneas, contar historias".

Nueva mirada sobre 'El diablo...'

También por eso Domenech conecta con la nueva lectura de 'El diablo viste de Prada'. Tras ver la secuela en el cine con su madre, sintió que funcionaba como una explosión de nostalgia y como revisión del mito. "La nueva película me recordó por qué sigo eligiendo mi profesión día tras día", afirma. Para ella, el gran tema sigue siendo "la ambición femenina y todo lo que esta conlleva".

La diferencia está en cómo miramos ahora ese universo. "Con la primera película, soñábamos con trabajar en una de esas oficinas, sin importar los desplantes de una redactora jefa, como si soportarlo fuera el único billete de entrada al trabajo por el que 'un millón de chicas matarían'". Con la segunda, en cambio, se entiende otra cosa: "admirar a una persona no significa querer ser como ella".

En 'El diablo viste de Prada 2', Domenech destaca el declive del papel, la presión de las redes, la toxicidad laboral, la transformación digital, la inteligencia artificial, el peso de las marcas anunciantes y el auge del vintage. "Antes deseábamos entrar en 'Runway', ahora entendemos todo lo que cuesta permanecer", concluye.

'Princesa por sorpresa', un clásico romántico de los 2000 protagonizado por Anne Hathaway y Julie Andrews. / Disney / DDG

Ahora, después de años escribiendo sobre moda, quiere probar qué ocurre cuando escribe desde ella. "La moda es mi manera de ser", afirma. Dejó momentáneamente '¡Hola!' para dedicarse al libro, aunque no lo plantea como una despedida definitiva del periodismo. "Ahora me quiero dedicar a escribir, pero nunca se sabe. Probablemente quiero intentar combinarlo".

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Hay mucho de Rebeca en Brooke. "Un 80%", calcula, mientras sueña con cómo sería la adaptación de su novela en audiovisual (¿una película para Netflix?) También hay mucha fantasía: un giro vinculado a 'Princesa por sorpresa' que prefiere no desvelar. "Es la sorpresa", concede Domenech como único 'spoiler'.