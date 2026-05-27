Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Nuevo comienzo

Paloma Lago rompe su silencio tras 16 meses: "Ya no tengo que callar más"

La presentadora concede a ‘¡HOLA!’ su entrevista más personal en plena nueva etapa como abuela y tras un proceso judicial que define como “muy complicado”

Paloma Lago

Paloma Lago / Mediaset

Carlos Merenciano

Madrid

Paloma Lago cumple 59 años en un momento de reconstrucción personal. La presentadora ha concedido a ‘¡HOLA!’ su entrevista más esperada para hablar por primera vez con detalle de cómo ha vivido los últimos dieciséis meses, marcados por un proceso judicial, el silencio público y la muerte de su padre. Una etapa que ahora intenta dejar atrás con el apoyo de su familia y con la llegada de su primer nieto, Javi, al que define como una nueva luz en su vida.

“He aguantado mucho tiempo sin decir nada, pero ahora, que hay una resolución judicial, ya no tengo que callar más”, afirma Lago en la revista. La comunicadora explica que durante “un año y cuatro meses” no pudo desmentir informaciones “por respeto a la investigación policial y a la justicia”, pero sostiene que se han dicho cosas que “no se corresponden ni con la realidad ni con el expediente judicial”. Por eso, asegura que este paso al frente no responde a un interés mediático, sino a una necesidad personal: “Si uno escucha mentiras, tiene la necesidad de decir la verdad”.

Paloma también puntualiza que el procedimiento no está cerrado como se ha contado. La presentadora recuerda que existe un auto posterior, fechado el 8 de abril, que decreta el sobreseimiento provisional, no libre. “Eso hubiera dejado el caso completamente cerrado, pero no ha sido así”, señala, antes de insistir en que esa provisionalidad permitiría una reapertura si aparecieran nuevas pruebas. “Esto no ha terminado. Verdad solo hay una, y verdad judicial, también”, sostiene.

En el plano emocional, Lago reconoce que ha sido un tiempo “muy difícil”, aunque asegura que no ha tocado fondo. “Estoy tranquila porque hice lo que debía y ha llegado el momento de hablar y de sonreírle a la vida”, explica. En ese camino, se ha apoyado especialmente en su hijo Javier y en su madre, además de en su fe, que dice que se ha reforzado “muchísimo” durante estos meses. También agradece el acompañamiento de los servicios jurídicos, psicólogos, su abogada y la UFAM de la Policía Nacional.

Noticias relacionadas

La presentadora encara ahora una etapa centrada en su familia. La llegada de su nieto ha sido, según cuenta, “el motor” de su remontada, y la memoria de su padre sigue muy presente en cada paso. “Mi padre está presente en mí, está para ayudarme, para recogerme, para abrazarme”, confiesa. Tras meses de silencio, Paloma Lago resume su momento vital con un mensaje claro: “Estoy bien, gracias a Dios. Ha sido un proceso muy complicado, lo he pasado muy mal, pero ahora es tiempo de retomar las riendas de mi vida de nuevo”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
  2. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
  4. Habla la familia de Iyán Fariña, el joven desaparecido en la playa de Salinas: “Me dijo que no me preocupase, que él no se metía muy dentro del agua"
  5. Un avilesino de 19 años, el bañista desaparecido en la playa de Salinas: 'Es una desgracia; la mar es muy traicionera
  6. Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
  7. Fernando Casanova, taxista asturiano que se ha sumado a Uber: 'Con la aplicación, en cinco días he hecho 46 carreras; mi gremio se equivoca al oponerse a la plataforma
  8. Habla el socorrista que logró salvar a tres personas a punto de ahogarse en Salinas: 'El chico que ahora está desaparecido estaba muy lejos, fue imposible llegar a él

El Principado redobla la presión sobre la gerente de Cogersa: "Hay que mejorar la gestión, es evidente y es lo que pide este Gobierno"

El Principado redobla la presión sobre la gerente de Cogersa: "Hay que mejorar la gestión, es evidente y es lo que pide este Gobierno"

Asturias, posible escenario de un ambicioso proyecto cinematográfico internacional: Cangas, Covadonga y los Lagos tienen muchas posibilidades de convertirse en localizaciones

Asturias, posible escenario de un ambicioso proyecto cinematográfico internacional: Cangas, Covadonga y los Lagos tienen muchas posibilidades de convertirse en localizaciones

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la barbacoa portátil de pícnic más barata del mercado: ideal para llevar a cualquier parte sin complicaciones

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la barbacoa portátil de pícnic más barata del mercado: ideal para llevar a cualquier parte sin complicaciones

Oferta flash: suscríbete un año a los contenidos web de LA NUEVA ESPAÑA por 18 euros

Oferta flash: suscríbete un año a los contenidos web de LA NUEVA ESPAÑA por 18 euros

Casi 200 aspirantes para una bolsa de empleo de conserje en el Ayuntamiento de Grado, que habilitará el polideportivo municipal para el primer examen

Casi 200 aspirantes para una bolsa de empleo de conserje en el Ayuntamiento de Grado, que habilitará el polideportivo municipal para el primer examen

DIRECTO | Comparecencia de Pedro Sánchez desde Roma

DIRECTO | Comparecencia de Pedro Sánchez desde Roma

Salinas se moviliza para que sus surfistas sean parte de la seguridad costera

Salinas se moviliza para que sus surfistas sean parte de la seguridad costera

Multado un conductor con 200 euros pese a conducir a menos de 120 kilómetros por hora y la v-19 en regla: la Guardia Civil vigila el interior del coche en autovía con su nuevo arda aéreo

Multado un conductor con 200 euros pese a conducir a menos de 120 kilómetros por hora y la v-19 en regla: la Guardia Civil vigila el interior del coche en autovía con su nuevo arda aéreo
Tracking Pixel Contents