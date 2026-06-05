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Mette-Marit de Noruega, arropada por Haakon e Ingrid Alexandra, entra en el hospital antes de conocerse que espera un trasplante de pulmón

La princesa heredera, diagnosticada de fibrosis pulmonar crónica, fue vista en el hospital de Oslo junto al príncipe Haakon y su hija, Ingrid Alexandra, antes de confirmarse que está en lista de espera para recibir un órgano

Mette-Marit y el príncipe Haakon llegan al hospital Nacional, en Oslo, este jueves.

Mette-Marit y el príncipe Haakon llegan al hospital Nacional, en Oslo, este jueves. / JONAS BEEN HENRIKSEN / EFE

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Laura Estirado

Barcelona

La salud de Mette-Marit de Noruega vuelve a situar a la casa real noruega en el centro de la actualidad. La princesa heredera fue vista este jueves en el Rikshospitalet de Oslo acompañada por su marido, el príncipe Haakon, y por su hija, la princesa Ingrid Alexandra, una imagen que reflejaba la preocupación que existe en el entorno familiar por la evolución de su enfermedad.

La presencia de Ingrid Alexandra junto a sus padres no pasó inadvertida. La joven, que había regresado desde Australia ante el empeoramiento de la salud de su madre, se ha convertido en uno de los principales apoyos de la princesa en estos días especialmente delicados. Haakon de Noruega, por su parte, también ha reorganizado su agenda para permanecer cerca de Mette-Marit.

Con respirador

La visita al hospital se ha producido en un contexto de creciente inquietud. La princesa Mette-Marit, diagnosticada en 2018 de fibrosis pulmonar crónica, ha reducido notablemente su actividad institucional en los últimos años. En sus últimas apariciones públicas ya se la había visto con oxígeno, una señal evidente del avance de la enfermedad.

Poco después de esa visita hospitalaria, la casa real noruega ha confirmado la noticia este viernes a través de un comunicado: Mette-Marit ha sido incluida en la lista de espera para recibir un trasplante de pulmón. La decisión llega tras las últimas valoraciones médicas y supone un nuevo capítulo en la evolución de una dolencia que ha condicionado profundamente su vida pública y privada.

"La princesa heredera en lista para trasplante de pulmón", comienza la nota oficial. "Como consecuencia de su enfermedad pulmonar crónica potencialmente mortal y tras exhaustivos exámenes de salud, Su Alteza Real la princesa heredera Mette-Marit ha sido incluida en la lista para un trasplante de pulmón. El desarrollo de la enfermedad pulmonar de la Princesa Heredera es grave. Después de una evaluación médica conjunta, ahora ha entrado en la lista de personas que se someterán a un trasplante de pulmón tan pronto como sea posible, dice el médico especialista en pulmón Are Holm del Rikshospitalet".

El comunicado continúa: "A la espera de la operación, no será posible para la Princesa Heredera trabajar o llevar a cabo el programa oficial con normalidad. La situación de salud de la Princesa Heredera también tiene consecuencias para el programa y las actividades de Su Alteza Real el Príncipe Heredero y de la familia de la Princesa Heredera".

Cambios en la agenda real

El comunicado oficial también tendrá consecuencias en la agenda de la familia. La princesa no asumirá compromisos institucionales por el momento, mientras que Haakon limitará sus desplazamientos para poder acompañarla antes y después de la intervención. La pareja, además, ha aplazado la celebración de sus bodas de plata, prevista para agosto de 2026.

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La familia real noruega afronta así una etapa marcada por la prudencia, la incertidumbre médica y el apoyo familiar. En este momento, la prioridad absoluta es la salud de Mette-Marit de Noruega y el seguimiento de su proceso hasta que pueda producirse el trasplante de pulmón.

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