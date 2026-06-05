Famosos
Taylor Swift y Travis Kelce planean casarse en el centro de Nueva York
La lista de invitados es de entre 150 y 200 personas, que incluye a familiares, amigos y músicos
EFE
La estrella del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce planean casarse en algún lugar en el centro de la ciudad de Nueva York, según informó este viernes el portal de farándula estadounidense TMZ.
El evento, cuya fecha del 3 de julio ya había trascendido, tendrá lugar "en mitad de Manhattan", dijo una fuente con conocimiento directo a TMZ.
El centro de Manhattan, conocido como Midtown, acoge numerosos lugares emblemáticos sobre los que se está especulando, como el estadio de baloncesto Madison Square Garden, donde Swift ha realizado numerosos conciertos a lo largo de su carrera.
Otros lugares que puede estar barajando la pareja son Central Park, el complejo del rascacielos Rockefeller Center, la sala de conciertos art decó Radio Music City Hall o la monumental Biblioteca Pública, agrega.
El portal reveló en mayo que Swift llamó a sus invitados personalmente para decirles la fecha de la boda, y ahora una fuente indicó que les ha dado más detalles por mensaje de texto, pero la pareja está manteniendo la ubicación en secreto.
Esta misma semana, la jefa de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, en una audiencia local, habló sobre el presupuesto del Cuerpo de cara a varios eventos multitudinarios y nombró la boda de Taylor Swift, aunque dijo rápidamente que era "broma".
La boda, que incluye estrictos acuerdos de confidencialidad, llega tras una relación de unos dos años en la que la pareja ha paseado su amor por todo el mundo, y es la culminación del compromiso que anunciaron en Instagram en agosto de 2025.
La lista de invitados es de entre 150 y 200 personas, que incluye a familiares, amigos y músicos, entre éstos las estrellas del mundo del espectáculo Selena Gomez, Zoë Kravitz y Gigi Hadid, así como el deportista Patrick Mahomes y Andy Reid, entrenador de los Kansas City, con el que juega Kelce, entre otros, de acuerdo con el New York Post.
Swift tiene una propiedad en el barrio de Tribeca, en Manhattan, y pasa mucho tiempo en la ciudad, donde suele hacer planes de ocio con otras celebridades, para deleite de los paparazzi que la siguen.
La Gran Manzana será escenario de varios grandes eventos a partir de junio, como la Copa Mundial de la FIFA (11 junio-19 julio) y la Sail4th 250, la mayor reunión marítima internacional con motivo el 250 aniversario de independencia de EE.UU. (4 julio).
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