Declaraciones
La disculpa pública de Almudena Cid a su novio tras su monumental enfado por Christian Gálvez: "Siento este revuelo"
La exgimnasta pide perdón a Gerardo Berodia por haber empañado el día de su cumpleaños debido al tsunami mediático provocado por su pasado
Kevin Rodríguez
Almudena Cid se ha convertido estos días en el personaje de la semana por su aplaudidísimo 'zasca' a la prensa al ser preguntada por Christian Gálvez, la deportista ha sorprendido a todos con una petición de perdón pública dirigida a su actual pareja, el exfutbolista Gerardo Berodia.
El motivo de este paso al frente no ha sido otro que el 45 cumpleaños de Berodia. Una fecha que ya de por sí era complicada, puesto que Almudena se encontraba en Valencia por motivos profesionales y no ha podido soplar las velas a su lado.
Sin embargo, lo que realmente ha pesado en la conciencia de la exgimnasta ha sido el enorme tsunami mediático que se ha originado tras su tenso encuentro con los periodistas en Vitoria. Con una madurez aplaudida por sus seguidores, Almudena aprovechaba el final de su felicitación en Instagram para entonar el mea culpa y lanzarle un mensaje directo al corazón de su chico:
"Siento que este revuelo haya coincidido con tu cumple y, encima, que no estemos juntos para celebrarlo. En mis palabras también había respeto hacia ti".
Con estas sinceras palabras, Almudena Cid destapa su mayor preocupación actual: que la sombra de su anterior matrimonio eclipse la bonita historia de amor que construye día a día junto a Gerardo.
Al aclarar que en su contundente respuesta a la prensa ("¿por qué a él nunca le preguntáis por mí?") también había un profundo respeto hacia su novio, la exgimnasta deja claro que su estallido no fue por despecho, sino un intento desesperado por exigir la igualdad de condiciones que merece su nueva vida.
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