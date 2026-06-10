Andrés Pajares recibe el alta tras su ingreso de urgencia: "Con la edad que tiene, que tire para adelante"

Las alarmas sobre el estado de salud de Andrés Pajares se encendían el pasado fin de semana después de salir a la luz que el popular actor, de 86 años, había sido ingresado de urgencia en un hospital de Madrid debido a una neumonía tras la delicada operación de espalda a la que se sometió en abril y de la que todavía se estaba recuperando.

Consciente de la preocupación por su padre, Mari Cielo Pajares lanzaba un mensaje tranquilizador en la fiesta de su 50 cumpleaños: "Tiene una neumonía, está muy bien, está controlado pero en este momento no estaba en una circunstancia como para estar en un evento aunque él se ha intentado tirar los tubos en el hospital porque quería venirse para acá. Tiene una vitalidad inmensa y la verdad es que con la edad que tiene, pues que tire para adelante" apuntaba con una sonrisa, dejando claro que no hay motivos de alarma y que nos queda Andrés para rato.

Y buena prueba de ello es que este martes el humorista ha recibido el alta hospitalaria y ya se encuentra de nuevo en su domicilio acompañado en todo momento por su mujer Juani Gil para proseguir con su recuperación de sus problemas respiratorios, y retomar poco a poco la rehabilitación de su espalda.

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Como han apuntado en el programa 'Y ahora Sonsoles', ha abandonado el centro médico de manera discreta, ya que como ha reconocido su pareja ahora lo que necesita Pajares es "estar tranquilo y descansar", aunque sí ha revelado que está "feliz y animado" por volver a estar en casa y poder retomar sus rutinas.