Nick Reiner solicita acceso a un fondo familiar de 1,5 millones para su defensa en el caso del asesinato de sus padres

El caso por la muerte de Rob Reiner y Michele Singer Reiner suma un nuevo frente judicial. Nick Reiner, hijo menor del director y de la fotógrafa, ha solicitado acceso al fondo fiduciario que sus padres crearon para él y que, según su petición, asciende al menos a 1,5 millones de dólares. Su defensa sostiene que necesita ese dinero para afrontar el proceso penal en el que está acusado del asesinato de sus padres.

La petición fue presentada el 8 de junio ante una corte de California. En el escrito, Reiner, de 32 años, afirma que el fideicomiso, conocido como Nick’s Trust, fue constituido en 1992 para su beneficio y preveía una entrega en dos partes: la mitad al cumplir 30 años y el resto al llegar a los 35. Según su versión, esa primera cantidad ya debería haberle sido entregada.

En la reclamación legal se asegura que Nick no recibió la parte que le correspondía al cumplir 30 años, en septiembre de 2023.

El director Rob Reiner y su mujer, Michele Singer. / CONTACTO / Europa Press

Causa muy grave

El dinero puede resultar decisivo en una causa de enorme gravedad. Nick Reiner se enfrenta a dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales por múltiples asesinatos y con el agravante del uso de un arma blanca. Él se ha declarado no culpable y permanece en prisión preventiva, sin fianza, mientras avanza el procedimiento.

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70, fueron encontrados muertos el 14 de diciembre de 2025 en su casa de Brentwood, en Los Ángeles. Las autoridades forenses determinaron que ambos fallecieron por múltiples heridas causadas por un objeto cortante. La detención de su hijo, producida poco después, sacudió a Hollywood.

La nueva solicitud señala directamente al administrador del fideicomiso, el abogado Paul R. Kanin. La defensa afirma que se ha negado a liberar los fondos sin una base legal válida y que esa decisión perjudica su derecho a preparar una defensa adecuada. El escrito sostiene que el acusado necesita el dinero para contratar abogados privados y para cubrir necesidades básicas durante su estancia en prisión, como sus gastos de comida e higiene en el economato de la cárcel.

Rob Reiner, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de 'Spinal Tap II: The End Continues', el 9 de septiembre de 2025 en el Egyptian Theatre Hollywood de Los Ángeles. / Associated Press / LaPresse / LAP

Cambios en su defensa

El conflicto económico ya habría afectado a su estrategia legal. Al inicio del caso, Reiner contó con Alan Jackson, abogado conocido en causas de alto perfil en Los Ángeles. Jackson se apartó del procedimiento en enero por motivos que no detalló públicamente. Desde entonces, Nick Reiner está representado por una defensora pública. Según la petición, el letrado estaría dispuesto a regresar si se garantiza la financiación.

La defensa insiste en separar la reclamación económica de la causa penal. Reiner, recuerdan sus abogados, mantiene la presunción de inocencia y reclama unos fondos que considera propios. También argumentan que, al haber cumplido ya 30 años, la mitad del fideicomiso debería haberle sido entregada con independencia de los cargos abiertos contra él.

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El caso se mueve ahora entre dos planos especialmente delicados: la tragedia familiar y la disputa por una herencia creada por las propias víctimas. Rob y Michele Reiner, casados durante 36 años, reservaron ese dinero para su hijo décadas antes de sus muertes. Ahora, el mismo fondo aparece ligado a la defensa del hombre acusado de matarlos.