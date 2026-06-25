Sara Carbonero, exmujer de Iker Casillas: "El padre de mis hijos es de un pueblo, de 100 habitantes, una aldea. Y a mis hijos les gusta mucho"
La periodista considera que sus orígenes humildes son parte de su identidad y la han marcado de forma positiva
Á. P. / V. M.
Sara Carbonero reivindica los pueblos. La periodista ha explicado que se siente muy de pueblo y que no ve ese origen como algo menor, sino como parte de su identidad y también de la educación que quiere transmitir a sus hijos. De hecho, asegura que a ellos les encanta pasar tiempo en el pueblo de su padre, Iker Casillas.
Carbonero insiste, en una nueva entrevista con El País, que procede de un entorno humilde y que eso le ha marcado de forma positiva. En sus palabras, no reniega de sus orígenes, sino que los reivindica con naturalidad. Ese vínculo con la tierra y con la vida sencilla sigue muy presente en su forma de entender la familia y el día a día.
La periodista también destaca que el padre de sus hijos viene de un pueblo todavía más pequeño, una aldea de apenas 100 habitantes. Según cuenta, a sus hijos les gusta mucho esa manera de vivir y de relacionarse con sus raíces, alejados de la vida más ajetreada de la ciudad.
¿De qué pueblo es Sara Carbonero?
Sara Carbonero es de Corral de Almaguer, en Toledo, un lugar que también reivindica con orgullo y que forma parte de su identidad personal. Esa referencia a su propio pueblo encaja con el mensaje que quiere transmitir: venir de un entorno pequeño no es algo que esconder, sino una parte valiosa de su historia.
Carbonero deja claro que quiere que sus hijos crezcan sin complejos respecto a sus orígenes. Para ella, haber nacido o vivido en un pueblo no es algo que deba ocultarse, sino una parte valiosa de su vida. Por eso habla con orgullo de ese entorno y lo presenta como un aprendizaje, no como una carencia.
Sus declaraciones reflejan una manera de entender la vida alejada de la ciudad y mucho más conectada con lo esencial. En un momento en el que muchas celebridades ensalzan el lujo o la exclusividad, ella pone en valor justo lo contrario: la sencillez, la identidad y las raíces.
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