Bertín Osborne explota tras las denuncias de FACUA a su operadora: "Me la soplan las críticas de los retrasados y gilipollas"

Bertín Osborne ha vuelto a situarse en el ojo del huracán, y esta vez no es por motivos de salud ni de su vida sentimental. El presentador ha estallado sin filtros en las redes sociales tras conocerse la batería de denuncias que la asociación FACUA-Consumidores en Acción ha interpuesto contra su nueva operadora de telecomunicaciones, 'Española de Telefonía'.

La organización de consumidores acusa a la empresa del artista de presuntas irregularidades que incluyen publicidad engañosa, falta de teléfonos de atención al cliente gratuitos, ausencia de información contractual obligatoria y la inexistencia de una política de privacidad accesible. Una polémica que ha hecho que Bertín rompa su silencio de la forma más incendiaria posible.

Ha sido en un photocall donde el cantante se ha mostrado tajante y muy duro con aquellos que han cuestionado su nuevo negocio: “Me la soplan las críticas, sobre todo de los retrasados”, ha soltado sin miramientos.

Bertín ha querido defender a capa y espada el carácter nacional de su empresa, justificando el uso de la bandera de España en su imagen corporativa: "La compañía se llama así porque nos sentimos orgullosos de ser españoles, porque hay 200 personas en un call center y todos son españoles. No llamas y te contestan desde Marruecos o desde Túnez, están en Córdoba y damos trabajo a españoles. (...) Y la bandera es la de nosotros y la de los que no les gusta, que se jodan porque también es de ellos", ha espetado visiblemente molesto.

El intérprete de Buenas noches, señora no ha dudado en tildar de "tarados" a quienes le lanzan críticas ideológicas a raíz de este lanzamiento: "El problema que tienen muchos de estos tarados que nos llaman fachas es que no han salido de aquí y no han podido comparar. No tienen ni puñetera idea de lo que es este país".

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Lejos de mostrarse preocupado por el recorrido legal que puedan tener las denuncias presentadas por FACUA ante el Ministerio de Consumo y la Agencia Española de Protección de Datos, Osborne asegura que duerme muy tranquilo: “A mí me hiere la gente que quiero, no los gilipollas que no me hieren para nada. Yo tengo cuatro o cinco millones de personas que no me pueden ni ver y vale, lo asumo", ha zanjado, asegurando además que la compañía "va a seguir funcionando con mucho éxito" y que han arrancado "a lo bestia".