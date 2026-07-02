Julia Janeiro revela el regalo de 1.400 euros de Jesulín y María José Campanario tras comprarse su primera casa
"Sé que me he hecho mayor cuando papá y mamá me regalan un Cookit para mi nueva casa", comenta a sus seguidores en redes sociales
Julia Janeiro compartía emocionada a través de sus redes sociales que a sus 23 años, y solo 2 meses después de dar el salto definitivo a la fama con su primera exclusiva después de haber defendido su derecho al anonimato ante la Justicia, se ha convertido en propietaria de su primera casa, un piso en la capital en el que comenzar una nueva etapa muy especial de su vida marcada por su protagonismo mediático.
"No sabéis la ilusión que me hace poder escribir esto y sobre todo las ganas que tenía de contaros. Hoy me he convertido en propietaria de mi primera casa. Han sido meses de nervios, papeleo y muchísima ilusión. Estoy deseando compartir todo lo que pueda de este proceso con vosotros y, por supuesto, con muchísimas ganas de convertir mi casita en un hogar" expresaba junto a una imagen firmando la compra de su vivienda en el notario.
Y después de darle públicamente la enhorabuena y expresar su orgullo por el camino que ha tomado su hija, María José Campanario y Jesulín han sorprendido a Juls con un exclusivo regalo que le hará la vida más fácil en su recién estrenado piso: un robot de cocina valorado en 1.399 euros con tres modos de cocción y numerosas recetas que la infuencer no ha dudado en mostrar a sus seguidores.
"Sé que me he hecho mayor cuando papá y mamá me regalan un Cookit para mi nueva casa" ha expresado feliz sin importarle las críticas que pueda desatar el obsequio -no apto para todos los bolsillos- con el que sus padres han querido que estrene su primer hogar.
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