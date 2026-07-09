La derrota del príncipe Enrique y los otros seis demandantes contra 'Daily Mail' podría costarles 50 millones de libras

El príncipe Enrique ha vuelto a encontrarse con los tribunales en el peor momento posible. El duque de Sussex, que lleva años librando una guerra pública y judicial contra parte de la prensa británica, acaba de perder una de sus causas más sonadas: la demanda contra Associated Newspapers Limited, editora de 'Daily Mail', 'The Mail on Sunday' y 'MailOnline'. Y el golpe no es solo reputacional. Según varias informaciones, el caso podría dejar tras de sí una factura de hasta 50 millones de libras esterlinas, unos 67 millones de dólares -aproximadamente 58,6 millones de euros-, en costes legales para el grupo de demandantes.

La sentencia, dictada el 7 de julio de 2026 por el juez Nicklin en el Tribunal Superior de Londres, afecta a siete demandantes de alto perfil: la baronesa Doreen Lawrence, Elizabeth Hurley, Elton John, David Furnish, Simon Hughes, Sadie Frost y el propio príncipe Harry. Todos acusaban al grupo editor de haber obtenido información privada mediante métodos ilícitos, entre ellos investigadores privados, engaños, escuchas telefónicas o pagos corruptos. Associated Newspapers negó siempre las acusaciones.

No basta con la "sospecha"

El tribunal no dio la razón al príncipe ni al resto de demandantes. En el resumen oficial de la sentencia, la corte explica que el juicio duró 46 días, entre el 19 de enero y el 31 de marzo de 2026, y que los demandantes no lograron probar que los artículos o incidentes señalados fueran fruto de obtención ilícita de información. La frase clave del fallo es demoledora: la sospecha, aunque pueda ser comprensible, no basta.

El caso tenía todos los ingredientes de una gran batalla entre celebridades, tabloides británicos y memoria reciente de los escándalos de escuchas en Reino Unido. Pero el juez insistió en que el procedimiento no era una investigación pública sobre la conducta general del grupo editor, sino una serie de reclamaciones civiles concretas. Por eso, analizó artículo por artículo e incidente por incidente si existían pruebas suficientes. La conclusión fue que no.

Resaca económica

La derrota llega, además, con una posible resaca económica. Associated Newspapers reclama costes que, según informaciones publicadas en Reino Unido y EEUU, podrían ascender a 50 millones de libras esterlinas. Harry no tendría que asumir necesariamente toda esa cantidad -la responsabilidad se reparte entre los demandantes y puede haber seguros de litigación-, pero el asunto amenaza con convertirse en otro quebradero de cabeza para el hijo menor de Carlos III.

El varapalo judicial coincide con una etapa especialmente delicada para el príncipe Harry. Su regreso al Reino Unido para actos vinculados a los Invictus Games y a WellChild quedó ensombrecido por la sentencia y por nuevas tensiones con Buckingham Palace. Algunas fuentes citadas por medios británicos apuntan a problemas de agenda y alojamiento durante su visita, así como a la persistente disputa por su seguridad cuando viaja al país.

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Enfado de Harry

Tras conocerse la decisión, Harry y la baronesa Lawrence criticaron el fallo y lo calificaron de "whitewash", una expresión que en este contexto equivale a denunciar un blanqueamiento o encubrimiento. Pero el frente judicial aún no está completamente cerrado: el tribunal ha fijado para los días 29 y 30 de julio de 2026 una nueva vista para tratar las órdenes derivadas de la sentencia, incluida la cuestión de los costes legales.