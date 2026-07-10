La enigmática respuesta de Antonia San Juan al preguntarle por su un cáncer de garganta: "Yo me cuido mucho, pero ya no quiero seguir"
La actriz presenta su última película, 'Tal vez', junto a sus compañeros de reparto Adriana Ugarte, Aitor Luna, Ana Fernández, Javier Pereira y Tania Santana entre otros
EP
Volcada en el trabajo y encadenando un proyecto tras otro después de superar el cáncer de garganta que le diagnosticaron en septiembre de 2025, ya que como ha revelado en alguna ocasión su pasión por la interpretación le salvó y fue clave para su recuperación a principios de 2026, Antonia San Juan ha presentado este miércoles en Madrid su última película, 'Tal vez', junto a sus compañeros de reparto Adriana Ugarte, Aitor Luna, Ana Fernández, Javier Pereira y Tania Santana entre otros.
Revelando a su paso por el photocall que "estoy con mucho catarro por los aires acondicionados y el verano", la actriz ha reconocido que "me sigo poniendo nerviosa en un estreno porque yo no controlo lo que hice y no la he visto todavía. En un teatro cuando actúo no me pongo nerviosa, pero aquí como yo no controlo ni montaje, ni he visto lo que he hecho, pues sí te provoca nervio".
Y tras asegurar que este verano no tendrá vacaciones ni piensa parar porque "mi trabajo es mi pasión y mi vida", Antonia ha respondido de lo más enigmática cuando la prensa le ha preguntado cómo se encuentra de su enfermedad tras expresar que estaba acatarrada: "Yo me cuido mucho. Pero ya no quiero seguir. Este tema ya pasó. Ya no. Ya no me toca" ha afirmado rotunda y esquiva, dejando entrever que no se siente cómoda hablando sobre su salud a pesar de que está totalmente recuperada.
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