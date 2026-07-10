Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

El hermano de "Paquirri", roto al ver el deterioro de Cantora, lleno de basura y paredes desconchadas: "Estoy triste y muy molesto"

Antonio Rivera se confiesa "enfadado" al comprobar el estado en el que se encuentra el que fuera uno de los lugares más importantes en la vida del diestro

Antonio Rivera, roto tras las imágenes del estado de Cantora: &quot;Estoy enfadado&quot;

Antonio Rivera, roto tras las imágenes del estado de Cantora: "Estoy enfadado" / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Benito Domínguez

MADRID

Las imágenes del deterioro de Cantora continúan provocando reacciones entre las personas más cercanas a la historia de la finca. El especial televisivo 'El precio de Cantora' ha mostrado el avanzado estado de abandono del emblemático inmueble de Medina Sidonia, durante décadas residencia de Isabel Pantoja y del recordado Francisco Rivera 'Paquirri'. El programa, que incluye testimonios de antiguos trabajadores y personas vinculadas a la propiedad, ha reabierto el debate sobre el presente de una finca cargada de simbolismo para la familia Rivera y ha generado una oleada de reacciones entre sus miembros.

Uno de los últimos en pronunciarse ha sido Antonio Rivera, hermano de Paquirri, que no ha ocultado el dolor que le ha producido ver las imágenes de la finca. "Estoy enfadado", confesaba a los medios, reconociendo que la situación le ha afectado profundamente. Además, aseguraba sentirse "muy triste" y "muy molesto" al comprobar el estado en el que se encuentra el que fuera uno de los lugares más importantes en la vida de su hermano.

Sin embargo, Antonio dejó claro desde el primer momento que no tiene intención de seguir alimentando la polémica. "Yo ya he hablado y no voy a hablar más. No voy a decir lo mismo siempre", respondió con firmeza cuando los periodistas intentaron conocer su opinión sobre las consecuencias del documental y el futuro de Cantora.

Durante el encuentro con la prensa también fue preguntado por su hermana Teresa Rivera y si había comentado con ella las imágenes emitidas en televisión. Aunque confirmó que ambos mantienen el contacto, evitó desvelar si habían hablado de este asunto. "¡Que no quiero hablar más nada!", respondió visiblemente incómodo.

Los reporteros también quisieron conocer su opinión sobre las declaraciones de su sobrino, Canales Rivera, acerca del estado de la finca. No obstante, Antonio volvió a esquivar cualquier valoración y defendió que cada miembro de la familia es libre de expresar lo que considere oportuno. "Que hable y comente lo que él crea conveniente. Yo no tengo que decir nada", afirmó.

Noticias relacionadas

Pese a la insistencia de la prensa, Antonio Rivera se mantuvo firme en su decisión de no profundizar más en una cuestión que sigue despertando una enorme carga emocional para la familia. "Nada, ya no tengo que decir más nada", zanjó antes de abandonar el lugar, dejando patente que las imágenes de Cantora le han provocado una profunda tristeza, aunque prefiere no avivar un debate que lleva años marcando las relaciones entre los distintos miembros del clan Rivera-Pantoja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Fran Rosal, encargado durante dos décadas del mítico Bulevar de Gijón
  2. Aparece un nido de ametralladora de la Guerra Civil en El Campón tras la limpieza de una senda por parte del Ayuntamiento de Oviedo
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: están a la mitad de su precio
  4. Las fresas encontraron en Llanes un suelo 'mejor' que el de Huelva: 'Allí tienen que echar kilos y kilos de abonos para alcanzar nuestra calidad
  5. Pensé que me mataba allí mismo': el relato de una joven lenense atacada brutalmente por un perro en Turón
  6. La DGT empieza a multar con 200 euros y retirada de seis puntos por usar el GPS del móvil: la Guardia Civil extrema la vigilancia este verano
  7. Detenidos en Colunga dos veraneantes por propinar un puñetazo a un policía local que les pidió que retiraran su coche de una zona de carga y descarga
  8. Educación atribuye el elevado número de suspensos en las oposiciones de maestro a "faltas de ortografía y de sintaxis" y a "fallos de compresión lectora"

El hermano de "Paquirri", roto al ver el deterioro de Cantora, lleno de basura y paredes desconchadas: "Estoy triste y muy molesto"

El hermano de "Paquirri", roto al ver el deterioro de Cantora, lleno de basura y paredes desconchadas: "Estoy triste y muy molesto"

Francia "toma buena nota" del recurso del PP del Tratado de Amistad ante el Constitucional

Francia "toma buena nota" del recurso del PP del Tratado de Amistad ante el Constitucional

Detienen a un hombre que entró en la casa de un avilesino de 80 años y le hizo un "mataleón" para robarle

Detienen a un hombre que entró en la casa de un avilesino de 80 años y le hizo un "mataleón" para robarle

Ya está aquí el Festival de la Sidra de Nava: del concurso de la mejor bebida regional a un bautizo sidrero para bebés, degustación gratuita de bonito del norte y orquestas

Ya está aquí el Festival de la Sidra de Nava: del concurso de la mejor bebida regional a un bautizo sidrero para bebés, degustación gratuita de bonito del norte y orquestas

Emtusa bate un nuevo récord con 11,8 millones de viajeros en la primera mitad de año

Emtusa bate un nuevo récord con 11,8 millones de viajeros en la primera mitad de año

Las ciudades industriales españolas conversan en la Bienal Climática de Avilés: "Lo más importante es que las transformaciones no paren nunca"

Las ciudades industriales españolas conversan en la Bienal Climática de Avilés: "Lo más importante es que las transformaciones no paren nunca"

¿Cuál será el Pueblo Ejemplar de Asturias 2026?: estos son los 30 candidatos a recibir la visita de los Reyes y 40.000 euros

¿Cuál será el Pueblo Ejemplar de Asturias 2026?: estos son los 30 candidatos a recibir la visita de los Reyes y 40.000 euros

La costera del bonito en Avilés supera ya el medio millón de kilos subastados desde el inicio de la campaña

La costera del bonito en Avilés supera ya el medio millón de kilos subastados desde el inicio de la campaña
Tracking Pixel Contents