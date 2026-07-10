Pitingo y Laura Escudero rompen su relación 5 meses después de anunciar su boda: "No eran almas gemelas"

Momentos complicados para Pitingo, ya que como acaba de trascender ha puesto fin a su relación con Laura Escuredo cinco meses después de anunciar su compromiso. Ha sido la periodista Isabel Rábago la que ha desvelado en 'Y ahora Sonsoles' que la ruptura de la pareja se habría producido de mutuo acuerdo y de modo cordial y, aunque su historia de amor no haya funcionado "se siguen queriendo y respetando". Una información que ha ampliado su compañera de programa Pilar Vidal, que ha asegurado que no existen terceras personas en su decisión -que se habría producido hace varias semanas- pero que se han dado cuenta de que "no eran almas gemelas".

Fue a finales de 2025, poco después de hacer público su divorcio de Verónica Fernández -con la que tiene un hijo en común, Manuel (14)- después de 17 años de matrimonio (aunque llevaban separados año y medio), cuando el artista reveló que había recuperado la ilusión al lado de su primer amor, Laura, a la que había conocido hacía 30 años y con la que se había reencontrado recientemente. "La vida nos ha unido otra vez. Es una mujer buena, serena, con un corazón enorme. Ha sabido darme calma, alegría y mucha verdad" confesaba entonces.

Un idilio que se consolidó a pasos tan agigantados que poco después empezaban a vivir juntos -con sus respectivos hijos, ya que la empresaria también tiene un niño de una edad similar a la del hijo del cantante fruto de una relación anterior- y en febrero anunciaban a través de sus redes sociales, presumiendo de anillo de compromiso, su boda: "30 años después, entendimos por qué. Me ha dicho que sí. Felices" expresaba emocionado Pitingo, convencido de que Laura era su media naranja y la mujer con la que pasaría el resto de su vida.

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Sin embargo, no llegaron a poner fecha a su 'sí quiero' debido a la operación de vesícula a la que se sometió el artista el pasado abril -y de la que todavía se está recuperando- y tal y como se ha confirmado aunque los protagonistas no se han pronunciado por el momento públicamente, no solo su compromiso sino también su historia de amor se ha roto de mutuo acuerdo al darse cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro.