Pitingo y Laura Escudero rompen su relación 5 meses después de anunciar su boda: "No eran almas gemelas"
La pareja se separa pero "se siguen queriendo y respetando"
EP
Momentos complicados para Pitingo, ya que como acaba de trascender ha puesto fin a su relación con Laura Escuredo cinco meses después de anunciar su compromiso. Ha sido la periodista Isabel Rábago la que ha desvelado en 'Y ahora Sonsoles' que la ruptura de la pareja se habría producido de mutuo acuerdo y de modo cordial y, aunque su historia de amor no haya funcionado "se siguen queriendo y respetando". Una información que ha ampliado su compañera de programa Pilar Vidal, que ha asegurado que no existen terceras personas en su decisión -que se habría producido hace varias semanas- pero que se han dado cuenta de que "no eran almas gemelas".
Fue a finales de 2025, poco después de hacer público su divorcio de Verónica Fernández -con la que tiene un hijo en común, Manuel (14)- después de 17 años de matrimonio (aunque llevaban separados año y medio), cuando el artista reveló que había recuperado la ilusión al lado de su primer amor, Laura, a la que había conocido hacía 30 años y con la que se había reencontrado recientemente. "La vida nos ha unido otra vez. Es una mujer buena, serena, con un corazón enorme. Ha sabido darme calma, alegría y mucha verdad" confesaba entonces.
Un idilio que se consolidó a pasos tan agigantados que poco después empezaban a vivir juntos -con sus respectivos hijos, ya que la empresaria también tiene un niño de una edad similar a la del hijo del cantante fruto de una relación anterior- y en febrero anunciaban a través de sus redes sociales, presumiendo de anillo de compromiso, su boda: "30 años después, entendimos por qué. Me ha dicho que sí. Felices" expresaba emocionado Pitingo, convencido de que Laura era su media naranja y la mujer con la que pasaría el resto de su vida.
Sin embargo, no llegaron a poner fecha a su 'sí quiero' debido a la operación de vesícula a la que se sometió el artista el pasado abril -y de la que todavía se está recuperando- y tal y como se ha confirmado aunque los protagonistas no se han pronunciado por el momento públicamente, no solo su compromiso sino también su historia de amor se ha roto de mutuo acuerdo al darse cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro.
- Fallece Fran Rosal, encargado durante dos décadas del mítico Bulevar de Gijón
- Aparece un nido de ametralladora de la Guerra Civil en El Campón tras la limpieza de una senda por parte del Ayuntamiento de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: están a la mitad de su precio
- Las fresas encontraron en Llanes un suelo 'mejor' que el de Huelva: 'Allí tienen que echar kilos y kilos de abonos para alcanzar nuestra calidad
- La DGT empieza a multar con 200 euros y retirada de seis puntos por usar el GPS del móvil: la Guardia Civil extrema la vigilancia este verano
- Detenidos en Colunga dos veraneantes por propinar un puñetazo a un policía local que les pidió que retiraran su coche de una zona de carga y descarga
- Educación atribuye el elevado número de suspensos en las oposiciones de maestro a "faltas de ortografía y de sintaxis" y a "fallos de compresión lectora"
- Los asturianos en Londres celebran que siga el vuelo directo, pero lamentan el aeropuerto elegido: 'Tendremos una conexión peor