Así fue el ostentoso bautizo del hijo de Noemí Salazar: más de 800 invitados que comieron perritos calientes y donuts delicatesen
La pareja disfrutan de un evento en el que juntaron a personas que llevaban "años sin ver"
Rostros conocidos como Anita Williams, Sandra Barrios, Gloria González, Mario Jefferson o Alberto Dugarte estaban entre los invitados
Noemí Salazar y Antón Suárez han vivido uno de los días más especiales de sus vidas con el bautizo de su hijo Antoñito. La pareja, conocida por su participación en Los Gipsy Kings, ha querido celebrar este importante acontecimiento por todo lo alto, fiel al estilo de la familia Salazar, con una multitudinaria fiesta en la que no han faltado el lujo, la música y un sinfín de sorpresas. El evento, que ya había generado una enorme expectación tras conocerse algunos de sus preparativos, reunió a cientos de familiares, amigos y rostros conocidos en una celebración sin precedentes.
A su llegada al evento, los padres del pequeño no podían ocultar la emoción por compartir un día tan señalado con todos los suyos. "Súper importante, la verdad", confesaba la influencer, mientras su marido destacaba la magnitud de la celebración: "Familia, amigos y vamos a juntar a gente que llevamos años sin ver. 800 invitados, no te digo nada".
La fiesta contó con una impresionante lista de asistentes, entre los que destacaron Anita Williams, Sandra Barrios, Gloria González, Mario Jefferson o Alberto Dugarte, además de numerosos familiares y amigos que quisieron acompañar a la pareja en este momento tan significativo.
El pequeño de los Salazar se ha convertido una vez más en el gran protagonista de una jornada inolvidable para la familia, que ha querido celebrar su bautizo rodeada del cariño de los suyos y con un evento a la altura de la importancia que tiene este sacramento para ellos. Una fiesta multitudinaria que confirma, una vez más, que cuando los Salazar celebran, lo hacen por todo lo alto.
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