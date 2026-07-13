Kiko Rivera reacciona al ver el estado de Cantora con malas hierbas, humedades y la piscina verde: "Muy favorecido"

Kiko Rivera ha reaparecido tranquilo, sonriente y jugando al despiste tras salir a la luz su primera reacción al descubrir de primera mano el estado de deterioro y abandono en el que se encuentra Cantora. Tal y como han desvelado en el programa 'Vamos a ver', el pasado 17 de abril -cuando 'asaltó' la finca rompiendo la cerradura para llevarse las cabezas de toros de Paquirri, varios carros de caballos y un coche descapotable por orden de su madre, Isabel Pantoja-, el dj se quedó profundamente impactado al ver las malas hierbas crecer por doquier y la piscina de color verde por el agua estancada y las algas que habrían crecido dentro, aunque el momento más complicado habría sido cuando entró al interior de la casa con su novia Lola García y vio por primera vez el gran salón del cortijo completamente vacío. "Se le puso un nudo y estuvo a punto de llorar. No dejaba de repetir 'con lo que hemos vivido en esta casa...'" ha relatado el periodista Pepe del Real tras hablar con una persona de su entorno.

Sin embargo, ante las cámaras de la prensa el dj ha vuelto a mostrarse indiferente al estado en el que se encuentra lo único que heredó de su padre y, sin perder la sonrisa, ha dado la callada por respuesta a cómo vivió volver a Cantora después de cinco años y verlo así, y si es cierto que se emocionó. "Estás muy guapo, muy favorecido" ha piropeado al reportero, echando balones fuera, sin confirmar si es cierto -como se ha dicho en algún medio de comunicación- que fue él quién rompió el azulejo con el nombre de Cantora que cuelga a las puertas de la finca.

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Tampoco ha querido pronunciarse sobre la decisión de su hermana Isa Pantoja de no ver el especial 'El precio de Cantora' por miedo a sufrir al ver el estado en el que está el que fue su hogar y al que en el fondo siempre creyó que algún día regresaría. Una indiferencia que podría deberse a que Kiko estaría negociando una cuantiosa exclusiva en la que rompería su silencio sobre su relación con su madre y sus sentimientos al ver en qué se ha convertido Cantora.