Vanesa Romero se refugia en su nueva pareja tras la muerte del gran amor de su vida: "Mi corazón está roto"
La actriz disfrutó de los conciertos del Mad Cool y dejo de lado su tristeza
EP
La música volvió a reunir a miles de personas en Madrid con una nueva jornada del Mad Cool, pero una de las imágenes más comentadas de la noche fue la protagonizada por Vanesa Romero y su pareja, Oliver. La actriz reapareció sonriente y muy cómplice con él después de haber atravesado un mes especialmente complicado por la pérdida de Lucas, su inseparable mascota, que la acompañó durante 17 años.
Con ganas de desconectar y dejarse llevar por el ambiente del festival, la intérprete disfrutó de los conciertos desde una de las exclusivas zonas VIP del recinto. Muy relajados y derrochando complicidad, Vanesa y Oliver compartieron confidencias y música en directo, mientras él no dejaba escapar ningún detalle de la velada, inmortalizando los mejores momentos con su teléfono móvil a base de fotografías y vídeos.
La pareja se mostró de lo más unida durante toda la noche, confirmando el gran momento que atraviesan. Sonrisas, gestos de cariño y una actitud de absoluta naturalidad marcaron una cita en la que la actriz encontró en la música y en la compañía de Oliver el mejor refugio para seguir recuperándose de uno de los golpes más duros de los últimos meses.
La pérdida de Lucas
Romero estaba muy unida a su perro Lucas. "Eras tan especial, tan noble, tan bueno...", recuerda. Han estado diecisiete años y medio juntos y se ha convertido en el gran amor de su vida. Con su pérdida la actriz confesó tener "el corazón roto".
Le dedicó unas palabras de despedida en sus redes sociales que terminaba con un "te quiero infinito. enternamente juntos".
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