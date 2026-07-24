Lío con el perro de Chenoa: una mujer denuncia ante la Policía que es el mismo que le robaron hace dos años
La cantante ha tenido que emitir un comunicado para asegurar que "no se trata del mismo animal" y dejar claro que "la adopción de Cloe se realizó cumpliendo estrictamente con todos los protocolos legales"
EP
Chenoa se ha visto involucrada en una dolorosa y desagradable polémica después de que una mujer llamada Cristina haya irrumpido en la escena pública para asegurar que la mascota de la artista, una Pomerania llamada Cloe a la que adoptó en una protectora de Alhaurín de la Torre (Málaga) en diciembre de 2024, es en realidad su perrita Lola, que le robaron en abril de 2024 en Tenerife.
Después de haber puesto el asunto en manos de la Policía, esta joven ha decidido compartir el caso por redes sociales para intentar que la triunfita acceda a que la perra se someta a una prueba de ADN, asegurando que las similitudes con la que a ella le sustrajeron son más que evidentes -como una mancha blanca en hocico y frente, o los ojos de diferente color- y quiere comprobar si sus sospechas son ciertas tras haber intentado solucionar este tema de manera privada sin respuesta por parte de la presentadora de 'Dog House'.
Ante el revuelo generado respecto a la identidad de su mascota, el equipo de Chenoa ha emitido un comunicado para dejar claro que "no se trata del mismo animal" y asegurar que "la adopción de Cloe se realizó cumpliendo estrictamente con todos los protocolos legales" incluyendo controles veterinarios, escaneo e implantación de microchip por parte de la asociación en la que la adoptó hace dos años.
Y, por si quedase alguna duda, han revelado que la perrita fue sometida a "una prueba adicional, mediante inspección física y radiografías, que descarta categóricamente la existencia de cualquier microchip anterior" (que sí llevaba Lola, ejemplar que sustrajeron a la mujer que ha hecho la denuncia).
"Comprendemos perfectamente el dolor de cualquier persona que haya perdido a su mascota, pero la documentación legal y veterinaria confirma de manera concluyente que no se trata del mismo animal. Por respeto a la privacidad y a la veracidad de los hechos, no se alimentarán especulaciones sobre un expediente totalmente cerrado y en regla" han zanjado.
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