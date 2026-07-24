Última hora sobre el estado de Kiko Rivera: el ictus fue "más fuerte que el anterior" e Isabel Pantoja se ha tenido que quedar con sus hijos

Novedades en el estado de Kiko Rivera. Aunque no fue hasta este miércoles cuando el dj anunció la cancelación de todos sus compromisos profesionales por un "problema grave de salud", explicando horas después -el jueves por la mañana- a través de un comunicado urgente que había sufrido un nuevo ictus, "más fuerte que el anterior", el programa 'De lunes a viernes' ha revelado que fue el lunes 20 de julio cuando el hijo de Isabel Pantoja empezó a encontrarse mal y habría sido ingresado de urgencia en el Hospital Sagrado Corazón de Sevilla.

Después de 48 horas en observación en la Unidad de Cuidados Intensivos de dicho centro médico -momentos vitales debido al riesgo de que sufriese un nuevo accidente cerebrovascular- la evolución del cantante de 'Quítate el top' ha sido positiva y, como han informado en el magazine de Mediaset, ya ha sido trasladado a planta, donde se encuentra acompañado por su novia Lola García, que no se ha separado de él en ningún momento.

También a su lado en este durísimo trance se encuentra Isabel Pantoja, que al enterarse de que su hijo había sufrido un nuevo ictus no dudó en coger un avión desde Gran Canaria a Sevilla; y, como ha revelado el periodista Antonio Rossi, tras acudir al hospital el martes para visitar a Kiko aprovechando que su revés de salud no había trascendido a los medios de comunicación -por lo que pudo pasar desapercibida-, ahora estaría ejerciendo de abuela y cuidando de sus nietos Fran (13) -el niño que el dj tiene en común con Jessica Bueno-, Ana (10) y Carlota (8), fruto de su matrimonio con Irene Rosales.

"El martes, Isabel fue al hospital; no ha vuelto a ocurrir porque está con las niñas. Luego tiene una reserva en un hotel (ya que en la casa de su hijo no cabrían todos), y su idea es permanecer al menos un tiempo prudencial en Sevilla para estar con sus nietas", ha relatado el colaborador, apuntando que la tonadillera no volverá a Canarias hasta que no vea a su hijo recuperado.

Tras ser trasladado a planta debido a su buena evolución, se espera que Kiko reciba el alta en los próximos días. De hecho, este fin de semana podría regresar a su domicilio, donde afrontará su recuperación -con rehabilitación y revisiones médicas-, llevando un modo de vida tranquilo, saludable y relajado, y arropado por los suyos.