Investigación
Desaparece Dovima Nurmi, participante de 'Drag Race España', y sus compañeras piden ayuda para encontrarla
Los Mossos d'Esquadra buscan a Rafael De Lorente, visto por última vez el 29 de julio en Sabadell
Carlos Merenciano
Las redes sociales se han movilizado tras conocerse la desaparición de Rafael De Lorente, conocido artísticamente como Dovima Nurmi, participante de la primera edición de 'Drag Race España'. Los Mossos d'Esquadra han difundido una alerta para localizar al artista, de 30 años, que se encuentra en paradero desconocido desde ayer, miércoles 29 de julio.
Según la información compartida por la policía catalana, Rafael fue visto por última vez en Sabadell. En el momento de su desaparición llevaba gorra negra, camiseta negra de manga corta, pantalones vaqueros negros y deportivas negras, datos que las autoridades han difundido para facilitar su identificación.
Sus compañeras amplifican la búsqueda
Varias exconcursantes del formato han utilizado sus perfiles para dar visibilidad al caso. Sagittaria, Samantha Ballentines y Arantxa Castilla La Mancha, compañeras de Dovima Nurmi en el universo de 'Drag Race España', han compartido la alerta y han pedido a sus seguidores que colaboren con cualquier información que pueda ayudar a encontrarle.
También el periodista Javi de Hoyos se ha sumado a la difusión del cartel y ha solicitado que cualquier dato se comunique directamente a los Mossos d'Esquadra. La desaparición ha generado preocupación entre seguidores, compañeros y miembros de la comunidad drag, que están ayudando a extender la alerta en redes sociales.
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Fuente: El Periódico
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