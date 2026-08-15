Sale a la luz la verdadera razón de la ruptura entre Ana Mena y Óscar Casas: "A nadie"
Óscar Casas ha reaparecido ante las cámaras a su regreso de unas vacaciones familiares y ha roto su silencio sobre su ruptura con Ana Mena tras casi dos años de noviazgo.
Oscar Casas ha reaparecido ante las cámaras a su regreso de unas vacaciones familiares y ha roto su silencio sobre su ruptura con Ana Mena tras casi dos años de noviazgo. "Hombre, la quiero muchísimo, por Dios, faltaría más. Sigo teniendo buena relación, por supuesto, muy buena". Así ha presumido de la buena relación que mantiene con la cantante, aunque ha evitado confirmar los motivos de la separación. "Ya ha pasado tiempo de esto. O sea, creo que esto no incumbe absolutamente a nadie y no importa, importa a muy poca gente también, creo. Mostrándose tan discreto como de costumbre sobre su vida privada". Pero La historia de amor entre Ana Mena y Óscar Casas podría no estar completamente cerrada. Después de que el pasado mes de junio trascendiera la ruptura de una de las parejas más mediáticas del panorama nacional, un inesperado movimiento en redes sociales ha vuelto a colocar a ambos en el centro de todas las miradas. El actor reaccionó con un like a una de las últimas publicaciones de la cantante y, pocas horas después, ese gesto desapareció.
El movimiento no ha pasado desapercibido para los seguidores de la expareja, especialmente después de que en las últimas semanas hayan comenzado a surgir informaciones que apuntan a un posible acercamiento entre ambos. Aunque ninguno de los dos ha confirmado que haya retomado su relación, lo cierto es que cualquier interacción entre ellos se analiza ahora con lupa.
Ana Mena y Óscar Casas pusieron fin a su romance después de cerca de dos años juntos. La noticia se conoció a finales de junio y fue adelantada por el periodista Javi Hoyos, antes de que diferentes medios confirmasen la separación a través de fuentes próximas a la pareja. Según trascendió entonces, se trató de una ruptura amistosa y no habría terceras personas detrás de la decisión. El principal motivo habría sido la dificultad para compaginar sus respectivas carreras profesionales.
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